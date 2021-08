Le point sur les décisions du Conseil communautaire du 30 août

Avant de débuter la séance, les élus ont tenu à rendre hommage à Georges Marie Lepinay, ancien secrétaire général de la CGTR, décédé hier matin.Parmi les 17 affaires inscrites au Conseil Communautaire du 30/08/2021, les élus ont eu à se prononcer sur l’audit de la Régie Communautaire d’Eau et d’Assainissement La Créole, les modalités de concertation relatives à la modification simplifiée du SCOT « Grenelle » du TCO, le lancement des procédures de servitude d’utilité publique dans le cadre de la réalisation du PAPI de l’Ermitage et de l’endiguement de la Rivière des Galets, le projet de partenariat avec la SHLMR pour inciter les locataires à bien trier leurs déchets, le rapport d’avancement du Contrat d’Objectif Territorial de l’intercommunalité signé avec l’ADEME, le contrat de concession du projet « terres fertiles et agriculture urbaine », le vote du budget supplémentaire 2021 de la Régie des ports de plaisance du TCO, la diminution du montant des pénalités pour défaut de validation des titres de transports pour les abonnés du réseau Kar’Ouest, la désignation d’élus communautaires au Comité de l’eau et de la biodiversité, …