Le point sur les conditions d’ouverture partielle de la Nouvelle Route du Littoral

Afin de pouvoir procéder aux derniers travaux nécessaires à l’ouverture partielle de la NRL, la route du littoral sera totalement fermée à la circulation le dimanche 28 août 2022 de 6h30 à 12H. Les services de la Région mettent également à profit cette fermeture pour réaliser des purges en falaise au PR 2+900 et réaliser quelques travaux sur le nouveau pont de la rivière Saint-Denis, afin de ne pas multiplier les coupures dans l’intérêt des usagers.



L’ouverture effective de la Nouvelle Route du Littoral sur la section entre Saint-Denis et La Grande Chaloupe dans le sens Saint-Denis > La Possession, et la réouverture de la route du littoral dans le sens La Possession > Saint-Denis sont prévues le dimanche 28 août 2022 à 12H.



L’accès des cyclistes à la NRL demeure à ce stade interdit, jusqu’à ce que toutes les conditions de sécurité requises puissent être réunies.



Les usagers sont informés que les conditions de circulation sont strictement réglementées, en particulier sur la nouvelle route qui reste en chantier. Ils sont invités à respecter formellement les vitesses maximales autorisées dans l’intérêt et pour la sécurité de chacun, y compris les hommes et les femmes qui travaillent au bord des routes.



D’autres travaux restent en cours sur d’autres points du réseau routier géré par la Région, notamment sur la RN 2 à Sainte-Marie. Ces travaux, qui ne peuvent être réalisés de nuit, peuvent impacter fortement les conditions de circulation. La Région remercie les usagers pour leur patience et leur compréhension, ces travaux étant réalisés dans l’intérêt de tous pour moderniser le réseau routier et faciliter demain, au quotidien, les conditions de déplacements de tous les Réunionnais.