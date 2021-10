A la Une . Le point sur le trafic routier en ce lundi de rentrée

On fait le point sur le trafic routier en ce jour de rentrée scolaire. Par N.P - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 07:17

L'état du trafic routier à 7h30 :



Dans l'Ouest :



Les embouteillages en direction du Nord démarrent au niveau du tunnel du Cap Lahoussaye et s'étendent jusqu'à Cambaie, soit 7 km.



Dans le Nord :



Sur la Route du Littoral, les bouchons démarrent au niveau de la Possession, soit 10 km.



Dans l'Est :



Les embouteillages dans l'Est, en direction du chef-lieu, s'étendent de la Marine de Sainte-Suzanne jusqu'au Chaudron, avec beaucoup de zones roulantes. Des ralentissements sont aussi constatés dans le secteur de Beaulieu.



Dans le Sud :



Rien de particulier à signaler, si ce n'est un petit ralentissement au niveau de Mont-Caprice.