Le point sur le réseau mobile

Le communiqué d'Orange :



Le passage du cyclone Freddy dans la nuit du 20 au 21 février a globalement épargné l'île de La Réunion, notre réseau mobile a résisté de manière satisfaisante. Toutefois, nous avons identifié 11 sites mobiles présentant des coupures d'énergie dans les zones de Tampon, Saint-Louis et Saint-Paul. Nous avons mobilisé nos équipes techniques pour résoudre rapidement ces problèmes, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de nos services mobiles pour nos clients, et nous faisons tout notre possible pour minimiser les perturbations. Notre service client reste à votre disposition pour toute information complémentaire.