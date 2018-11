Le point sur le réseau Car jaune

Les nombreuses perturbations constatées sur les routes ne permettront pas une remise en service du réseau Car Jaune aux heures habituelles les Samedi 24/11 et Dimanche 25/11.



Dans tous les cas, et afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, cette remise en service ne pourra se faire qu'après que la situation soit redevenue normale.



Nous vous remercions de votre compréhension.