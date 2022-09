Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Le point sur le conseil municipal de ce vendredi 30 septembre





À l'ordre du jour, 39 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Révision et actualisation des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP-FP) – exercice 2022 (affaire n°2)

À l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022, le conseil municipal a approuvé l'actualisation de certaines autorisations de programme et la répartition prévisionnelle des crédits de paiement.

Budget supplémentaire 2022 – Budget principal et budgets annexes (affaire n°3)

Le conseil municipal était appelé à voter le budget supplémentaire de la ville pour l'exercice 2022.

En section de fonctionnement, le budget supplémentaire s'élève à 26 451 692 € en recettes et en dépenses.

En section d'investissement, le budget supplémentaire s'élève à 68 504 199 € en recettes et en dépenses.

À l'issue du vote de ce projet de budget supplémentaire, le budget principal 2022 s'élève à 263 759 895 €.

Gare routière de la Plaine des Cafres – Avenant n°1 à la convention d'acquisition foncière n°22 20 26 entre l'EPFR et la Commune du Tampon portant désignation de la CASUD en tant que repreneur (affaire n°4)

Dans le cadre du projet de gare routière de la Plaine des Cafres, le conseil municipal a approuvé l'avenant n°1 à la convention opérationnelle d'acquisition foncière n°22 20 26 à intervenir entre la Commune du Tampon, l'EPF Réunion et la CASUD pour le portage et la rétrocession du bien cadastré DH n°924.

Conclusion d'une convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur le secteur de Bois-Court avec SRR (affaire n°5)

La Commune du Tampon a mis à disposition de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) une emprise de 30 m2 sur la parcelle communale cadastrée section CX n°442, située au belvédère Bois-Court, afin d'accueillir des installations de télécommunication.



La convention a été signée le 21 février 2012, et prenait effet au 1er janvier 2012 pour une durée de 10 ans. Le contrat étant arrivé à échéance, les parties se sont rapprochées afin de convenir ensemble des nouvelles conditions et modalités de leur collaboration. Aussi, une nouvelle convention a été approuvée pour une durée de 12 ans.

Mainlevée des inscriptions au profit de la succession des époux Maurice François Hoarau (affaire n°6)

Le conseil municipal a autorisé la mainlevée des inscriptions sur la parcelle cadastrée section CL n°227 appartenant à la succession des époux Maurice François Hoarau.

Rapport relatif aux nouvelles modalités de versement et de contrôle des subventions de fonctionnement attribuées aux associations (affaire n°7)

À travers la variété de leurs actions, des activités qu'elles proposent et de leurs interventions sur le territoire communal, les associations contribuent au développement et au dynamisme de la Commune du Tampon.

Soucieuse de soutenir leur fonctionnement et la continuité des actions qu'elles mènent, la Collectivité aide ainsi ces associations en leur octroyant des subventions. L'importance de l'effort communal à cet effet est ainsi non négligeable, avec un budget annuel alloué à hauteur de 1 920 925 € en 2021 et 2 052 500 € en 2022.

Les modalités de contrôle des subventions allouées aux associations par les collectivités font par ailleurs l'objet d'une exigence croissante de la part des services judiciaires et de l'Etat. Dans ce contexte évolutif et exigeant et en lien direct avec la gestion de situations de conflits d'intérêts, la Commune a souhaité rappeler le cadre applicable ainsi que les obligations qui incombent à l'Autorité.

Le rapport présenté avait ainsi pour objet de proposer de nouvelles modalités d'intervention, de versement, et de contrôle des subventions attribuées aux associations applicables dès le 1er janvier 2023, ainsi que de rappeler les obligations qui sont dévolues à l'Autorité.

Ces nouvelles mesures permettront de garantir une relation financièrement et juridiquement plus sécurisée et plus responsable entre la Commune et les associations qu'elle finance, et de formaliser les modalités de contrôle par la Collectivité.

Forum des associations 2022 (affaire n°8)

Le Forum des Associations, événement incontournable de la vie associative locale, aura lieu le dimanche 30 octobre 2022 au complexe sportif de Trois-Mares, de 9h à 17h. Au programme de cette journée, rythmée par les associations, seront proposés : des animations podium (chant, danse...) ;

des démonstrations sportives sur les diverses installations du site ;

des stands d'information, de découverte et de sensibilisation ;

des animations diverses. 6ème édition de la Croix du Sud – Le Tampon / Attribution d'une subvention à l'association Run Sud Triathlon (affaire n°9)

La Croix du Sud – Le Tampon est depuis quelques années un rendez-vous sportif incontournable de l'île et de la Ville. Organisé par l'association Run Sud Triathlon, cet événement combinera triathlon et duathlon et rassemblera les amateurs et sportifs confirmés des deux disciplines. Au programme de cette 6ème édition : le mercredi 2 novembre 2022 : les épreuves UNSS de cette discipline pour les élèves des collèges de Trois-Mares et de la Châtoire ;

le dimanche 6 novembre 2022 : les épreuves de duathlon, d'aquathlon et de triathlon pour les catégories jeunes et adultes. Afin de réaliser ce projet sportif, l'association a sollicité le soutien logistique de la ville, ainsi que l'attribution d'une aide financière, ce que le conseil municipal a approuvé.

Semaine bleue – Adoption du dispositif d'ensemble (affaire n°10)

La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, aura lieu du 3 au 8 octobre 2022. Cet événement est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d'organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations et de rompre l'isolement. Dans cet objectif, la Commune du Tampon proposera un planning d'activités diverses à un public intergénérationnel.

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association “Handicapables de La Réunion” dans le cadre de la manifestation “Les Plaines Handi'Tour 2022” (affaire n°11)

L'association Handicapables de La Réunion a organisé “Les Plaines Handi'Tour 2022”, la traversée de 7 personnes à mobilité réduite de l'Est au Sud de l'île par la route mythique des Plaines, accompagnées de “pousseurs”. Cet événement a eu lieu du 23 au 25 septembre. Afin de l'aider à faire face aux frais d'organisation de cette action qui s'est déroulée en partie sur la Commune du Tampon, notamment concernant les frais d'hébergement à Bourg-Murat, l'association Handicapables de La Réunion a sollicité le soutien financier de la ville. Considérant l'intérêt sportif et humain qu'a représenté cet événement, le conseil municipal a attribué une subvention d'un montant de 1 800 € à l'associaition.

Modification des montants de bourse de voyage aux associations sportives (affaire n°13)

La Commune du Tampon a à coeur de soutenir ses champions tamponnais qui, lors de leur déplacement extérieur, défendent fièrement les couleurs de l'île et de la Ville. Depuis plusieurs années, les associations effectuent des demandes de “Bourse de voyage” auprès de la collectivité pour les aider à payer les billets d'avion de leurs champions régionaux. Afin de faire face aux frais engendrés par l'augmentation des prix des billets d'avion, la collectivité a souhaité réviser les critères d'attribution, notamment celui du montant attribué. La bourse de voyage passe ainsi de 500 € par déplaement à 675 € par déplacement.

Convention quadriennale de partenariat entre la Commune du Tampon et l'Association Palmeraie-Union avec versement d'une subvention fonctionnement (affaire n°14)

En vue d'améliorer le développement et la diffusion des connaissances au grand public des palmiers, l'Association Palmeraie-Union a proposé à la Commune d'apporter sa contribution afin de renforcer l'attractivité du Parc des Palmiers, par la conclusion d'une convention quadriennale de partenariat entre l'Association et la Commune.

Maisons, Jardins et Balcons fleuris 2022 – Remise de bons d'achat aux lauréats (affaire n°15)

La municipalité a souhaité, comme les années précédentes, reconduire le dispositif du concours “Maisons, Jardins et Balcons fleuris” pour l'année 2022. La clôture des inscriptions a été fixée au 29 juillet. Les prix attribués aux lauréats seront accordés sous forme de bons d'achat nominatifs utilisables dans les magasins spécialisés en petites fournitures horticoles, sélectionnés dans le cadre d'une procédure de commande publique.

Florilèges 2022 – Additif au dispositif d'ensemble (affaire n°16)

L'édition 2022 de la manifestation Florilèges se tiendra du vendredi 7 au dimanche 16 octobre. Le dispositif d'ensemble de cette manifestation a été validé lors du conseil municipal du 30 juillet 2022. Le conseil municipal a approuvé l'additif suivant : l'inauguration, qui aura lieu le samedi 8 octobre ;

les conventions de partenariat entre la Commune et respectivement le lycée Boisjoly Potier, la CASUD, l'UHPR, la MFR, la Chambre d'agriculture de La Réunion, le Groupement de Producteurs de Fleurs Péï, la Région Réunion, la SPL Edden ;

un radio-crochet est proposé le dimanche 8 octobre à la SIDR des 400 à 14h. Afin de récompenser les 15 finalistes retenus, il convient d'attribuer 500 € au lauréat et 200 € aux 14 autres participants ;

La mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur, Monticket.re, pour la pré-vente des tickets pour les concerts des artistes extérieurs ;

L'encaissement des recettes en pré-vente par le prestataire et le versant intégral à la Commune des recettes encaissées par ce dernier ;

Le paiement des taxes aériennes sur les billets offerts par le sponsor Air Mauritius. Miel Vert 2023 – Adoption du dispositif d'ensemble (affaire n°17)

La 39ème édition de Miel Vert se déroulera du vendredi 6 au dimanche 15 janvier 2023. Cet événement a pour ambition de participer au développement de l'économie de la Plaine des Cafres, contribuant ainsi à la mise en valeur de l'agriculture, de l'élevage, de la production laitière et de l'apiculture. Le conseil municipal a approuvé le dispossitif d'ensemble de cette manifestation.

Fourniture et pose d'équipements ludiques, sportifs et de revêtements de sol (affaire n°18)

Un appel d'offres ouvert a été lancé le 12 mai 2022 pour des prestations de fourniture et pose d'équipements ludiques, sportifs et de revêtement de sol, comprenant 5 lots. Les prestations prendront la forme d'accords-cadres mono-attributaires à bons de commande, conclus pour une durée d'un an à compter de la notification et reconductibles tacitement par période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires. Le conseil municipal a approuvé la passation des accords-cadres avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres.

Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon – Relance des lots 9 Electricité suite à résiliation / Lot n°9B Écoles maternelle du 14ème Km et Aristide Briand – électricité courant fort / courant faible (affaire n°19)

Dans le cadre des travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon – relance des lots 9 Électricité suite à résiliation – Lot n°9B : Écoles maternelle 14ème Km et Aristide Briand – électricité courant fort / courant faible, le marché de travaux n°VI2021.181 a été notifié le 17 mai 2022 à l'entreprise Essia pour un montant de 254 968,49 € TTC. Des travaux supplémentaires étant nécessaires, le conseil municipal a approuvé une modification au marché passé avec l'entreprise Essia.

Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon – Relance des lots 9 Electricité suite à résiliation / Lot n°9D Ecoles maternelle SIDR 400 et élémentaire Louis Clerc Fontaine (affaire n°20)

Dans le cadre des travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon – relance des lots 9 Electricité suite à résiliation – Lot n°9D : Ecoles maternelle SIDR 400 et élémentaire Louis Clerc Fontaine – électricité courant fort / courant faible, le marché de travaux n°VI2021.181 a été notifié le 17 mai 2022 à l'entreprise Essia pour un montant estimatif de 373 641,34 € TTC. Des travaux supplémentaires étant nécessaires, le conseil municipal a approuvé une modification au marché passé avec l'entreprise Essia.

Conception, impression et distribution du magazine – Lots n°14 et n°15 (affaire n°30)

Un appel d'offres ouvert a été lancé le 28 juin 2022 en application des articles L.2124-2 et R 2124-2 1° du code de la commande publique, pour la conception et l'impression de magazines (lot n°14) et leur distribution (lot n°15). Les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, conclus pour un an et reconductibles tacitement par période annuelle, dans la limite de 4 ans. Le Conseil municipal a approuvé des accords-cadres avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres.

Accord-cadre pour le gardiennage et la sécurité malveillance pour divers événements au Tampon (affaire n°31)

Un appel d'offres a été lancé le 24 juin 2022 pour veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'événements organisés par la commune du Tampon. Les prestations ponctuelles de sécurisation, de surveillance, de gardiennage et de contrôle feront l'objet d'un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement dans la limite de 4 ans d'exécution. Le Conseil municipal a approuvé la passation de l'accord-cadre avec les attributaires retenus par la Commission d'Appel d'Offres.

Information du Conseil municipal sur l'exercice par le Maire de la délégation en matière de marchés publics durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2022 (affaire n°32)

Conformément à l'article L2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal a donné le 11 juillet 2020 délégation au Maire à l'effet de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 215 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. En application de l'article L2122-23 du code précité, le conseil municipal était invité à prendre connaissance de la liste des marchés conclus en vertu de cette délégation.

Recours au contrat d'apprentissage (affaire n°34)

Le gouvernement a mis en place, le 23 juillet 2020, le plan “1 jeune, 1 solution”. Ce plan a pour objectif de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes de moins de 26 ans. Cela inclut le plan de relance de l'alternance qui prévoit de nombreuses aides et mesures incitatives et facilitatrices pour l'embauche d'apprentis, notamment dans le secteur public (aides exceptionnelles, prises en charge de la formation, exonérations de charges...).



En accueillant des apprentis, la collectivité participe concrètement à l'effort de qualification des jeunes ou de personnes en situation de handicap sur son territoire. Elle favorise l'insertion professionnelle, et l'acquisition des savoirs selon une pédagogie qui se différencie du mode traditionnel d'acquisition des connaissances scolaires. Cette action s'inscrit pleinement dans le champ des politiques publiques en faveur de la formation et de l'emploi.



La commune du Tampon entend recourir à l'apprentissage pour les besoins en recrutements dans les services suivants : Environnement, Lecture publique/Développement culturel, Écoles, Restauration. 