Cyclone - Batsirai Le point sur la reprise des services municipaux

Les communes font le point sur la reprise de leurs services municipaux. Cet article sera complété au fil de la journée. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 08:56

Communiqué de la ville du Port :



Cyclone Batsirai : levée de l’alerte rouge



Afin de remettre en état les routes et les écoles de la ville, le Maire Olivier Hoarau demande aux agents communaux de regagner leur poste de travail dès la levée de l’alerte rouge à 9 heures.



La municipalité informe la population que leur accueil physique par les services ne sera pas assuré ce vendredi 4 février 2022.





Le communiqué de la ville de Saint-Louis :



REPRISE DES ACTIVITÉS DES SERVICES COMMUNAUX PENDANT LA PHASE DE SAUVEGARDE



Ce vendredi 4 février, le Préfet de La Réunion a confirmé dans son point de 6h00 la levée de l’alerte rouge à 9h00, nous faisant ainsi rentrer dans une phase de sauvegarde.



La population est invitée à limiter ses déplacements au strict nécessaire. De ce fait, les services administratifs de la mairie n’accueilleront pas de public ce vendredi 4 février.



- L’astreinte état civil est joignable au 06 92 69 69 13 pour toute urgence funéraire.

- Le standard du PC ORSEC- 0262 57 50 49 - reste à disposition de la population saint-louisienne et riviéroise pour toute difficulté ou signalement de danger en lien avec le passage du cyclone Batsirai.



Tous les établissements scolaires restent fermés et les services périscolaires sont suspendus.



Afin notamment d’assurer nos missions d’état des lieux et nos interventions de remise en état des sites communaux (en particulier les écoles), des voiries et des espaces publics, les agents affectés aux services suivants sont priés de rejoindre leur poste dès la levée de l’alerte rouge :



AU NIVEAU DE LA COMMUNE SERVICES TECHNIQUES : les personnels de la Direction des routes, de la Direction de l’environnement, de la Direction de la logistique et des moyens (y compris le service entretien des locaux), la Régie Bâtiments.

ECOLES : les agents des écoles et un service restreint au niveau de la restauration collective

DIRECTION DE L’EPANOUISSEMENT HUMAIN : le personnel en charge des sites sportifs et des maisons communales de proximité

SECRETARIAT GENERAL : les agents de la conciergerie et du standard, ainsi qu’un service restreint au niveau du courrier

La Direction générale des services, le cabinet, la police municipale, la direction de la communication, la mission management du risque, le service administration générale et assurances, le service téléphonie et informatique, un service restreint au niveau de la Direction des finances, le service gardiennage

AU NIVEAU DU CCAS

Les ACADIS de Pont-Neuf, du Centre-Ville et de la Rivière, la Maison France Services des Makes et le Centre social de Palissade seront fermés. Toutefois, la plateforme téléphonique du CCAS – 02 62 444 500 – sera également activée et deux équipes d’intervention sociale et technique seront mises en place.



Les services à domicile SAAD et portage de repas sont maintenus et le personnel concerné est prié de reprendre son poste.



Le service des personnes âgées est chargé de faire le point téléphoniquement sur la situation des personnes isolées.



La Caisse des écoles et les autres services de la Commune et du CCAS reprendront normalement leurs activités lundi.



Communiqué de la Ville de Sainte-Marie :

Reprise des activités des services municipaux de Sainte-Marie Suite à l’annonce du préfet envisageant une levée de l’alerte rouge ce vendredi 04 février à 9h, La Réunion passera en phase de sauvegarde. Cette phase sera mise à profit par les équipes municipales pour constater et intervenir sur les conséquences du cyclone Batsirai sur les chaussées communales, les établissements scolaires et l’ensemble des services publics de la Ville. Dès la levée de l’alerte, les équipes techniques seront mobilisées pour dégager les chaussées et permettre progressivement le rétablissement de la circulation. Le Centre technique communal reste joignable au 0262.53.84.38. Les écoles, les crèches, les accueils périscolaires, les activités culturelles et sportives, ainsi que les services municipaux resteront fermés ce vendredi. Une réouverture est programmée le lundi 07 février si les conditions de sécurité sont réunies. Néanmoins, les agents communaux des services techniques et des écoles sont invités à regagner leur poste, dès la levée de l’alerte rouge prévue à 9h. Les personnels des crèches et des écoles devront rejoindre leurs établissements afin de constater les éventuels dégâts et aider au nettoyage des locaux. Mesures de prudence Il est rappelé que les randonnées sur le littoral restent interdites, que la Rivière des Pluies est toujours placée en vigilance crue de niveau jaune et pourrait passer en vigilance orange.





Communiqué de la ville de Saint-Paul :



Le public ne pourra pas être accueilli dans les services administratifs de la Ville de Saint-Paul ce vendredi 4 février 2022.



En conséquence, les mairies annexes et l’Hôtel de Ville resteront fermé·es tout comme les écoles, les crèches municipales, les accueils périscolaires et accueils collectifs de mineurs.



Dès la levée de l’alerte rouge, seuls les agents municipaux des services techniques, de l’environnement, des écoles, du service des sports, de la sécurité ainsi que l’astreinte état civil reprendront leurs fonctions.



Cette reprise d’activité va permettre de retrouver un fonctionnement optimal des services le plus rapidement possible. L’objectif fixé est la réouverture au public des équipements communaux dès le lundi 7 février (les équipements culturels, sportifs et de proximité et les 66 écoles du territoire).



Dans le domaine scolaire, la Municipalité travaille d’ores et déjà à garantir aux 12 913 écoliers Saint-Paulois des conditions de sécurité optimales à leur retour en classe dès lundi.



