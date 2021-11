Rubrique sponsorisée Le point sur la qualité de l’eau dans certains quartiers de Saint-Leu

Par TCO - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 06:16





Depuis, des mesures d’urgence et des actions pour la fiabilisation de la désinfection ont été engagées en urgence : Les installations sont alimentées exclusivement par les eaux brutes issues du basculement d’Est en Ouest qui ne présentent pas de Campylobacter.

De l’eau en bouteille a été distribuée aux personnes sensibles, et notamment dans les écoles primaires. Des systèmes de filtration garantissant la production d’eau potable en sortie seront installés à partir du 22 novembre pour les écoles primaires et le collège.

Un système d’acidification afin d’abaisser le pH des eaux pour améliorer globalement l’action bactéricide du chlore, sera installé à partir du 22 novembre 2021.

Dans l’attente de la mise en route de la nouvelle usine de potabilisation de Maduran, il est prévu l’installation du traitement complémentaire par UV, d’un montant de 250 000 € environ, afin d’éliminer les parasites et protozoaires potentiellement présents dans les eaux superficielles réunionnaises, installation qui devrait être effective mi-2022. Par ailleurs, les premiers ordres de service de démarrage des travaux de l’usine ont été donnés en octobre 2021 pour une mise en service en avril 2024. Le 28 octobre dernier, le TCO, la commune de Saint-Leu et le délégataire gestionnaire Derichebourg Aqua Océan Indien, ont tenu une conférence de presse afin de faire le point sur la qualité de l’eau potable dans les quartiers desservis par la station de potabilisation du Plate ; à savoir, l’Étang, Cap Lelièvre, Maduran, Portail, Bois-de-Nèfles, Grand-Fond, Piton et Stella. Un plan d’actions a été présenté à cette occasion dans l’attente d’une solution pérenne.Depuis, des mesures d’urgence et des actions pour la fiabilisation de la désinfection ont été engagées en urgence :Par ailleurs, les premiers ordres de service de démarrage des travaux de l’usine ont été donnés en octobre 2021 pour une mise en service en avril 2024.