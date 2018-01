A la Une . Le point sur l'état du réseau routier

SECTEUR NORD : RN1 Route du Littoral, circulation basculée côté mer avec 2 voies vers l’Ouest et 1 voie vers le Nord. Présence de houle du PR1 au PR5 début de houle commençant à atteindre la chaussée.

SECTEUR OUEST : RN1A route fermée entre carrefour RD11 Route de Piton St Leu Sud et l’Etang Salé, présence de boue et galets sur la chaussée

RD13 Route de Bras Mouton à St Leu : - entre PR 0 et PR 8+400, arbres et végétaux sur chaussée. Nettoyage prévu.

- PR 1+600, éboulis (arbres + roches). Route fermée par sécurité.

- PR 7+450, éboulis. Pas d’intervention prévue mauvaises conditions.

- Entre 8+100 et PR 8+400, chaussée inondée + coulée de boue. Nettoyage en cours pour la coulée de boue.

- PR 4+340 et PR 1+600, radiers submergés. Route coupée. RD 101 St Paul PR 0+400, poteaux EDF incliné (pas sur la voie). Alerte

RD3 à St Leu : - PR 133+700 secteur Chaloupe, éboulis sur le secteur. Route coupée à la circulation.

- Entre PR 136 et PR137, roches + végétaux sur chaussée. Route coupée.

· RD11 à St Leu secteur Stella suite à la forte pluie circulation difficile. (boue et gravats sur chaussée)

Le BRGM et la société ROCS vont intervenir sur plusieurs secteurs de la RD3 et RD13 pour des travaux de purges ce jour.

Les équipes départementales font une reconnaissance de tous les secteurs ce matin.

SECTEUR SUD : RN1 à l’Etang Salé, bretelle de sorties les Sables sens N/S maintenue fermée pour la nuit.

RN5 Route de Cilaos totalement fermée depuis la sortie de la Rivière, éboulis secteur Aloès 200m3 avec route bloquée et secteur Gueule Rouge une voie dégagée

RN5 dans la traversée de la Rivière: localement inondée mais praticable

RN3 au Tampon entre le 17 ème km et les Azalées, chaussée dégradée et présence de nombreux nids de poule

RN3 Le Tampon/St Pierre, branchages sur chaussée, nettoyage terminé

RN1 St Louis échangeur le Gol rouvert à la circulation.

RN2001 St Louis, radier du Gol submergé par intermittence et maintenu fermé par les ST de la commune

RN2001 St Louis chaussée inondée entre usine du Gol et Pont Mathurin

RD3 St Louis, radier du Ouaki fermé

RD 20 route des Makes St Louis, PR 9+300, radier submergé. Route coupée.

RD39/RD400 Chemin Stéphane Le Tampon, route fermée de la ligne des Bambous jusqu’à la RD39

RD 3 Etang Salé, éboulis PR 152+700, route coupée.

RD242 Route d’Ilet à Cordes Cilaos, suite éboulis au PR1+550, route totalement fermée

RD3 Route Hubert Delisle St Joseph PR226, radier submergé

RD3 Route Hubert Delisle commune des Avirons PR137+800, suite éboulis, route coupée

RD26 Entre Deux éboulis PR6+200 et 15+600, suite éboulis, circulation alternée

RD32 Route de la Plaine des Grègues Petite Ile, radier submergé

RD 33 St Joseph PR 4+500, circulation difficile.

RD 16 route du Tévelave Avirons, PR 2+360, coulée de boue. Circulation difficile.

RD 36 route de Notre Dame de la Paix PR 3+800, radier submergé. Route coupée.

RD 70 route de Bois Court, radier submergé. Route coupée. Le BRGM et la société ROCS vont intervenir sur plusieurs secteurs de RD.

Les dégagements de chaussée concernant les éboulis et coulées de boue sont en cours par les équipes départementales pour libérer 1 voie.



SECTEUR EST : RN3 Col de Bellevue, fortes pluies et vents forts. Peu de visibilité.

RN2 de Ste Anne à Bois Blanc Ste Rose, vent fort et fortes pluies, quelques feuillages sur chaussée

RN2 St Benoit les Orangers, obstacles sur chaussée (branchages) jusqu’au Pont Rivière de l’Est. Equipes en intervention.

RN3 du PR 24 Bras des Calumets jusqu’au Plateau PR 32, vent + et pluies soutenues. Inspections en cours sur le réseau



Informations concernant les transports en commun :



- S1 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par le Grand Brulé.

- S2 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par les plaines.

- S3 : SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL par les bas.

- S4 : SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL par les hauts – difficulté pour relier Piton St Leu aux Avirons

- S5 : SAINT-PIERRE / ENTRE EUX.

- S6 : SAINT-JOSEPH / PETITE ÎLE / TAMPON – ligne suspendue, circulation impossible à Bérive.

- O1 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS par la route des Tamarins.

- O2 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS Express.

- O3 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS Express.

- O4 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS.

- T : SAINT-PIERRE / Aéroport Roland Garros.





Réseaux urbains :

- CITALIS et ESTIVAL : reprise des lignes

Perturbations à prévoir sur le réseau secondaire de Citalis

- KAR'OUEST : reprises des lignes avec perturbations

