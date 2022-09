Revenir à la Rubrique CASUD Le point sur l'avancement des projets de la CASUD

Ce jeudi 29 septembre 2022, s'est tenu au Tampon, un comité de suivi du Contrat de Progrès de la CASUD, co-présidé par le Vice-président de la CASUD délégué à l'Eau, Jacquet Hoarau (qui représentait André Thien Ah Koon), et par le Sous-préfet de Saint-Pierre, Monsieur Jean-Paul NORMAND, en présence de Jeannot Lebon, Vice-président de la CASUD délégué aux questions de l'assainissement.

Étaient également présents les services du Département de la Réunion, de la Région Réunion, de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL), de l'Office de L'eau, de l'Agence Régional de Santé (ARS), de l'Agence Française de Développement (AFD), de l'Office Française de la Biodiversité (OFB) et de la CASUD. Pour rappel, le 03 juillet 2019, La CASUD a été la 1ère intercommunalité de l'île a signé, avec l’État, un Contrat de Progrès des Services Publiques de l’Eau et de l’Assainissement des eaux usées pour la période 2019-2023. Ce Contrat de progrès a pour vocation d’améliorer le service rendu aux usagers dans ces domaines (eau et assainissement) en permettant des investissements programmés de 130 millions d'euros. Le comité de suivi du 29 septembre était donc l'occasion de faire un point sur l'avancement des projets de la CASUD. Ainsi : Dans le domaine de l'eau potable : - Unité de potabilisation Leveneur au Tampon : les travaux s'achèveront cette année et donneront lieu à une grande inauguration en fin d'année pour la mise en service de l'infrastructure qui desservira 75 000 habitants. - Unité de potabilisation Des Songes à l'Entre-Deux : sa mise en service a été réalisée en septembre 2022. L'inauguration du site est prévue le 4 novembre prochain lors de la réception des travaux. - Chaine de pompage de la Crête à Saint-Joseph : les travaux ont démarré. - Forage de Takamaka à Saint-Philippe : la CASUD finalise les études de maîtrise d’œuvres afin de débuter les travaux dès l'année prochaine. Dans le domaine de l'assainissement : La CASUD a priorisé l'extension des réseaux en 2021. Ainsi, 10 km d'extension de réseaux AEU (Assainissement et Eaux Usées) ont été réalisés en 2021 donnant lieu à 1080 branchements sur l'ensemble du territoire. Ce comité a été également une opportunité pour Jacquet Hoarau et Jeannot Lebon de préciser les besoins futurs de la CASUD en termes de soutiens financiers auprès de ses partenaires. La CASUD souhaite ainsi être davantage accompagnée afin de : - Améliorer le taux de rendement des réseaux - Intensifier le taux de raccordement - Mettre en place une aide financière au prorata des revenus afin d'encourager les administrés à se raccorder au réseau collectif des eaux usées. - Maintenir un tarif privilégié pour l'eau agricole.





