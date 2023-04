Courrier des lecteurs Le point pivot !

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 09:28

En bourse ou en trade, c'est le point d'arrêt du cours d'une action, le plus souvent pour un retournement de situation ... Je rêve d'un point d'arrêt du hold-up fiscal français : Je rêve d'une seconde vie". Où il n'y aurait pas d'impôts à payer ! Chacun devant se démerder avec ce qu'il a comme matière grise pour subsister...finie la mutualisation, l'assistance à tiers et au reste de l'humanité. Marche ou crève ! Où il n'y aurait pas de religion pour moraliser ...pas d'éducation à recevoir comme modèle et du coup rien à transmettre. Ne pas payer d'impôts à un moment où le gouvernement pour la énième fois prétend faire la chasse aux impayés, aux fraudes et aux manquements ou erreurs. La course contre le péché par omission . Il faudrait rajouter . Une société où l'on pourrait forniquer comme on veut suivant ses goûts et couleurs , son appétence , son endurance à l'épreuve de feu. Sans craindre d'être dénoncé devant un tribunal pour insatisfaction de l'autre partie ou pour insuffisance de résultats ou en avoir trop fait ou osé. Manger la vie koi. J'en rêve .