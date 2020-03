A la Une . Le point en détail sur les établissements concernés par la fermeture (et les exceptions)

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et suite à la visioconférence de ce dimanche 15 mars conduite par Annick Girardin, ministre des Outre-mer, les mesures de fermetures des établissements recevant du public s’appliquent à La Réunion. La préfecture fait le point :



Les établissements concernés par la fermeture : • Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

• les restaurants et bars, cafés, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

• les boutiquiers sur les marchés forains ne vendant pas de nourriture ;

• les salles de danse et salles de jeux (casino) ;

• les bibliothèques, centres de documentation ;

• les salles d'expositions ;

• les établissements sportifs couverts ;

• les musées ;

• les chapiteaux, tentes et structures ;

• les établissements de plein air ;

• les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (à l’exception des crèches, micro-crèches, Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), assistantes maternelles dans la limite d’un accueil de 10 enfants.

• les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Toutefois, tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires. Cela s’applique donc aux mariages, baptêmes, toutes autres cérémonies religieuses.



Par exception, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

o Les food trucks ou restaurations ambulantes dès lors qu’ils ferment leurs terrasses.

o l’activité de livraison et de retraits de commandes ;

o l’entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

o le commerce d'équipements automobiles

o le commerce et réparation de motocycles et cycles

o la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

o le commerce de détail de produits surgelés

o le commerce d'alimentation générale

o les supérettes

o les supermarchés

o les magasins multi-commerces

o les hypermarchés

o le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

o le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

o le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

o le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

o le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

o les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

o les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

o le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

o le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

o Le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

o Le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

o Le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

o le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

o le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

o le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

o Le commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

o le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

o la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

o les hôtels et hébergement similaire (bars, restaurants des hôtels doivent fermer)

o l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

o les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

o la location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

o la location et location-bail de machines et équipements agricoles

o la location et location-bail de machines et équipements pour la construction

o les activités des agences de placement de main-d'œuvre

o les activités des agences de travail temporaire

o la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

o la réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

o la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

o la réparation d'équipements de communication

o la blanchisserie-teinturerie

o la blanchisserie-teinturerie de gros

o la blanchisserie la blanchisserie-teinturerie de détail

o les services funéraires

o les activités financières et d'assurance (les banques, les bureaux de poste)

Nicolas Payet Lu 2967 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: Une pétition pour réclamer la fermeture de l'aéroport Abstention : Le virus électoral perd de sa contagion