Le point du réseau routier à 15h

Le CRGT fait le point de la situation des routes ce samedi 5 février à 15h: Par GD - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 15:04

SECTEUR NORD :



Réseau RN :

RN1 - Route du Littoral entre St Denis et La Possession : fermeture totale suite forte houle et pluies jusqu’à nouvel ordre. Prochains convois PL 3.5Tonnes sens O/N à 15h et dans le sens N/O à 16.



Réseau RD :  RD 41 Route de la Montagne : route fermée entre les PR 18 et 20 (secteur de la Grande

Chaloupe) Intervention EDF en cours

RD 42 route de Bellepierre : arbre sur chaussée avec câble EDF. Route coupée au

niveau du PR 10+800. Dans l'attente de l'intervention d'EDF

RD 43 : suite à un glissement de terrain au PR 8+880, circulation sur une voie

SECTEUR OUEST :



Réseau RN : RN1A St Paul / Cap Lahoussaye reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Inspection de falaise prévue demain en fin de matinée



SECTEUR SUD :



Réseau RN :  RN1005 Route de Cilaos radier fusible emporté

 RN5 Route de Cilaos, route totalement fermée à la circulation. Ouverture ponctuelle 17h -18h ce jour. Demain de 7h-8h / 12h-13h / 17h-18h

 RN3 le Tampon La Plaine des Cafres, câble électrique et téléphone sur chaussée

 RN2 de St Joseph Manapany les Bains à St Pierre Rivière d’Abord, travaux de curage

Réseau RD :  RD 3 St Louis PR 159+580 secteur Mon plaisir. Fin evt

 RD 3 Radier du Ouaki : route fermée

 RD 3 Route Hubert Delisle : circulation difficile mais possible du PR 207 au PR 228 (du secteur de Bérive jusqu’au Liane). Nettoyage en cours

 RD 3 Route Hubert Delisle : PR 200 au 202 (Bras de Pontho à Trois Mares) arbres sur chaussée, circulation difficile mais possible. Nettoyage en cours.

 RD 27 : à partir du PR 5, arbres sur chaussée, circulation difficile mais possible. Nettoyage en cours.

 RD 32 Route de la Plaine des Grègues, route rouverte

 RD 37 route Jacques Payet ouverte

 RD70RoutedeBoisCourt:routeferméeduPR2àlafindelaroute

 RD 240 Route de Palmiste Rouge : circulation rétablie

 RD 242 Route d’Ilet à Cordes : route fermée

SECTEUR EST :



Réseau RN : RN3 de St Benoit à la Plaine des Palmistes travaux de nettoyage terminés



Réseau RD :  RD 48 route de Salazie : - route fermée au PR 19 (depuis le secteur la Savane jusqu’à Hellbourg) - 13+500 alternat suite éboulis - Dans l’attente d’une inspection héliportée

RD 53 : glissement de terrain vers le PR 13+500, circulation sur une voie. Dégagement en cours
RD 4 Route de Bois de Nèfles suite câbles EDF sur chaussée (secteur de Bois de Nèfles), intervention terminée. Route rouverte