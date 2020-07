A la Une ... Le point de vue de la Vigie jonché de déchets : "C’est vraiment une honte"

Le point de vue de la Vigie, où commence le sentier du Cap Bénard à La Montagne, se transforme peu à peu en décharge à ciel ouvert. "C’est une hécatombe franchement" nous confie un traileur, qui comme de nombreux autre riverains, veut dénoncer cette situation qui dure depuis des mois. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 15:58 | Lu 491 fois





Conséquence malheureuse, le sol y est rempli de déchets abandonnés par des visiteurs makotes.



"Les gens viennent, se posent au point de vue pour boire et manger et jettent leurs déchets par-dessus la rambarde" nous raconte une habituée des lieux quelque peu exaspérée.



"C’est une hécatombe franchement. Je ne suis pas du genre à me plaindre mais là les traileurs qui prennent le sentier hallucinent!" ajoute un randonneur.



Des emballages de fast-food, pizza, des bouteilles de jus, de bière, tout y est abandonné comme s’il s’agissait d’une poubelle géante. Pourtant des poubelles, il y en a sur le site. Et comme le rappelait Très fréquenté, le site de la Vigie offre une vue imprenable sur le chef-lieu et l’océan Indien. Les riverains et autres Dionysiens s’y donnent rendez-vous pour profiter du cadre, ou manger en plein air.Conséquence malheureuse, le sol y est rempli de déchets abandonnés par des visiteurs makotes."Les gens viennent, se posent au point de vue pour boire et manger et jettent leurs déchets par-dessus la rambarde" nous raconte une habituée des lieux quelque peu exaspérée."C’est une hécatombe franchement. Je ne suis pas du genre à me plaindre mais là les traileurs qui prennent le sentier hallucinent!" ajoute un randonneur.Des emballages de fast-food, pizza, des bouteilles de jus, de bière, tout y est abandonné comme s’il s’agissait d’une poubelle géante. Pourtant des poubelles, il y en a sur le site. Et comme le rappelait Jannick Clopon dans sa vidéo "Comment utiliser un sac poubelle" , ramener ses déchets avec soi n’est pas si compliqué…



Fatigués de ce triste spectacle, des habitants ont décidé de prendre les choses en main le week-end dernier. Et comme la valeur n'attend pas le nombre des années, les plus jeunes ont mis la main à la pâte. Deux jeunes filles ont profité des vacances pour se lancer un défi de taille: ramasser tous les déchets de la zone.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur