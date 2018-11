Lundi : L'Université de La Réunion fait machine arrière

"Une communication officielle émanant de la coordination des gilets jaunes indique un durcissement du mouvement à compter de lundi. Ces derniers ont signifié clairement leur volonté de démultiplier à nouveau les blocages en incluant explicitement notre établissement parmi les sites concernés.La sécurité des personnels et des étudiants de l'Université de La Réunion étant la priorité, le Président de l'Université de La Réunion, en accord avec Monsieur le Président du Conseil Académique et sur les recommandations de Monsieur le Fonctionnaire Sécurité-Défense ont décidé de procéder à la fermeture TOTALE de l'établissement pour la journée du lundi 26 novembre 2018, mesure valable pour tous les personnels et étudiants.Toutes les dispositions seront prises dès lundi pour suivre l’évolution de la situation et opérer les consultations internes nécessaires pour convenir de l’organisation de notre établissement à partir de mardi 27 novembre 2018."---