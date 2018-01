Le point à la Possession : Le réseau routier, électrique et d’eau sont opérationnels sur la Ville

Après le passage du cyclone Berguitta au plus près du département, la Ville la Possession informe que ses réseaux : routier, électrique, d’eau et de télécommunication sont opérationnels.



• Les voies publiques ont été dégagées de tous obstacles et sont en phase de nettoyage.

• Les services techniques sont en œuvre afin de repérer et de réparer les dégâts occasionnés en priorité au sein de nos écoles et sur l’ensemble de la Commune.

• 100% du réseau d’eau fonctionne sur la Ville de La Possession.

• La municipalité a également pris attache avec l’Office Nationale des Forêts afin d’obtenir un diagnostic des sentiers et des réseaux, en cas de nécessité d’intervention sur Mafate.



Planning de récupération des déchets verts



• Les premières tournées de récupération des déchets verts auront lieu dès ce lundi 22 janvier 2018, dès 6h du matin et seront ajustées en fonction du besoin des habitants sur la Commune.



Les crèches et les centres aérés ouverts dès ce lundi



• L’ensemble des crèches et des centres aérés de la Ville ré-ouvriront leurs portes ce 22 janvier 2018.



Marché forain ouvert demain



• Le marché forain de La Possession se tiendra bien ce samedi 20 janvier 2018 !



Enfin la piscine municipale fonctionnera normalement dès demain.



La Ville souhaite par ailleurs remercier l’efficacité, la solidarité et le travail collaboratif entre le personnel municipal mobilisé et ceux de l’Etat : la gendarmerie et les pompiers !