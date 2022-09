Le poing sur le "i"

Voici la liste des collaborateurs pour le deuxième mandat du député Jean Hugues RATENON de la 5ème circonscription : Mme Vanessa BALBINE, Mme Anne LEGENDRE, M. Jasmin MOUTOUSSAMY, M. Eric PARLIER (site Assemblée Nationale en date du 31 août 2022.)

Je ne suis pas son collaborateur, ni ne l’a été dans son premier mandat.



Le système a engloutit les idéaux que nous combattions et moi je serais toujours pour la désobéissance et la résistance non pour l’acceptation et l’obéissance (d’ici ou d’ailleurs). Je ne me reconnais plus dans un fonctionnement qui soit disant défende la cause des pauvres mais qui en réalité manipule ceux la pour le pouvoir. Mais avec le temps (6 ans) devenir pareil que ceux que l’on a combattus très peu pour moi.



Etre pour « donn travail kréol » et dès qu’on a le pouvoir on embauche et/ou fait embaucher des zoreils.

Etre contre le cumul des mandats et devenir un cumuleur de mandats (et d’indemnités bien sur).

Se draper de toute sorte de manigances politiques pour occuper le devant de la scène.

Préférer d’aider les nouveaux militants et ignorer les anciens.

Ignorer les amis et camarades mais pactiser avec les ennemis d’antan.

Ne pas vouloir aider financièrement des militants alors que soi disant des indemnités étaient bloquées pour ca.

Créer des postes pour ceux qui ont déjà des postes alors que militants et enfants de militants galèrent sans emploi…

Mettre souvent en avant son passé difficile pour piéger les faibles.

Surtout se parer d’une aura pour épater la galerie car faire croire est devenu une priorité.



Ce changement m’amène à prendre un autre chemin parallèle avec des objectifs confortés.



Quand on est dans la lumière ou bien qu’on devienne cette lumière on attire beaucoup de papillons qui s’y collent. Mais dès que cette lumière s’éteint les papillons s’envolent ! Tôt ou tard cette lumière va s’éteindre et on verra quelles sont les papillons qui vont rester…



Un système se combat dans la désobéissance et la résistance !