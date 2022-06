Communiqué Le poids des mots : Un voyage d'échange sportif et culturel pour lutter contre la sédentarité

Communiqué de l'association Le poids des mots : Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 15:19

L'association le poids des mots et son club de gym GV se rendront en juin en Normandie dans le cadre d'un voyage d'échange sportif et culturel avec une association qui travaille comme elle dans le domaine de la lutte contre la sédentarité.

Le but de ce voyage est de pratiquer les activités sportives du club GV Oxygène de Normandie, réaliser des ateliers culinaires et échanger sur les problématiques liés au surpoids, obésité, et ses risques liés.



L'objectif étant aussi de les recevoir à la réunion par la suite. Elle tient d'ailleurs à remercier tous ses partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à ce beau projet.