A la Une . Le "plus grand rougail saucisses du monde" cuisiné à La Possession

Le record a été homologué par un huissier de justice assermenté. Le plat traditionnel pèse pas moins de 262,2 kilos. Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 12:50

C'est à La Possession qu'a été cuisiné le "plus grand rougail saucisses du monde" ce samedi matin. "C'est la tradition créole qu'on veut représenter", exprime Vanessa Miranville alors que l'événement se déroule dans le cadre de l'inauguration de la Kanopee. "Un projet phare de Cœur de vile, à savoir l'espace central avec des bureaux, des commerces, des logements et une dynamique très forte qui sera créée par ce projet qui a déjà démarré et se terminera en 2025", précise la maire.



C’est d'ailleurs sur l’invitation de l’aménageur urbain Groupe Opale-Alsei et aux côtes des partenaires et des élus que près de 1500 personnes se sont réunies autour de ce plat traditionnel.​ Il a fallu 330 kg de saucisses, 110 kilos de tomates, 120 kilos d’oignons, des épices en quantité, 1500 barquettes de 250 grammes de riz, 500 kilos de bois, pour la préparation de ce rougail saucisse géant dont le poids final a atteint 262,2 kilos. Le record a été homologué par un huissier de justice assermenté. Outre le repas offert, les habitants ont pu profiter de concerts et d'animations.



"L'éco-quartier n'est pas qu'un lieu où l'on dort, travaille ou fait ses courses. C'est aussi un lieu de vie, où le respect de l'environnement et de la mixité générationnel, fonctionnel et sociale tiennent un rôle de premier plan", explique Jacques Tanguy, président du groupe Groupe Opale-Alsei.



Le quartier regroupera 3000 m² d’espaces commerciaux, 5300 m² de bureaux modulables, 7500m2 d’esplanades et 242 logements avec un accent mis sur la proximité, permettant à tout un chacun de privilégier des parcours à vélo, à pied ou en transport en commun.