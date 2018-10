Le plus grand aquarium de l'océan Indien va ouvrir à Maurice

Le groupe Eclosia entend réaliser le plus grand oceanium de l'océan indien, au Caudan à Port-Louis, rapporte l'Express de Maurice. Une construction qui débutera en janvier prochain et qui devrait être livrée en 2020.



Ce projet, baptisé Odysséo, s’établira sur un terrain d'1,5 hectare et représente un investissement de 500 millions de roupies. Une cinquantaine de bassins sont prévus, dont le plus gros mesurera 25 mètres de long par 16 mètres de large, pour abriter requins et gros poissons, qui pourront être vus du dessous dans un tunnel de 18 mètres, souligne le média.



Au total, 10 000 espèces animales marines devraient se retrouver dans deux millions de litres d’eau. Le projet est mené en partenariat avec Clear Reef, souligne encore l'Express de Maurice.