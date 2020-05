Courrier des lecteurs Lé pli fasil sanz kouran in flev kin mantalité! Par Pol - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 20:07 | Lu 74 fois





In vyé provèrb fransé i di « A quelque chose, malheur est bon » . Si mi tronp pa mwin , sa i vé dir an gro : Dann in malèr , in lévènman pénib dan la vi , néna touzour kéksoz lé bon , lé pozitif po tiré dédan. Sétin pé po sa minm dayèr , mwin la artrouv amwin anparmi lo moun té ki kraw , dir konm fèr , ké lo kosmar nou viv ék lo pandémi kovid-19 noré anserv anou d’leson , noré tir inpé mwazi dann nout servèl, norété in lokazyon po réflési po dovré , armèt sakinn dénou an koz, war la vi in not manir . Mi arzout pa plis , zot i konpran kosa mi antan parla.



Sépa in mantri ,mwin lavé vréman léspwar . Mé oki ! Zordi mwé lé blizé arkonèt , mon léspwar la fonn konm dobèr dann pwalon d’si dofé. Lo kovid 19 la gingné , li la yinbou fé ésploz not sosyété , ék not konplisité , not kouyonis . Lé domaz , konm in bann grinn , nou la tonm dan l’pano, dan lo pyèz. Olèrk asèy zwé groupé dann lintéré lo pèp , bonpé la profèr lo samayaz , rod larlik , rod lo pou dan la tèt la mori , ziska abriti lo moun . Sakinn i vé armont séli k’néna plis dann lo kalbass , séli lo pli gran zéspèr , lo pli gran éspésyalis. Li koné tout’.Té falé fési , té falé fésa , fopa fé konmsi , mé fofé konmsa , walali walala. Odyab linité ,odyab lo rasanmman nout tout ansanm . Nou artouvv anou an zékli. Nou pé ét fyèr .



Pandanstan , plis 26 mil personn la désot la vi , nout pèp lé an soufrans , nout péi lé aznou , lé an langouti . Viv lo dékonfinasyon , viv la Rényon , viv la Frans. Mé la pa bézwin awar in malèt bagaz syanspo , ou dé basho plis 15 po konprann lo pokwa ék lo koman lo batay , lo samayaz pintad. Antouka sépa in katédral gran kosèr va fé disparèt lo kovid 19 , é va fé avans nout péi .

Dann tousa , mézami , mwinm nora konpri omwin in soz , po drové : Lé pli fasil sanz kouran in flèv kin mantalité . Kittabwèt va !



