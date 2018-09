<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Le plein d’activités pour les sportifs de Bouger Ô

La manifestation organisée dans tous les quartiers de Saint-Paul se décline en trois formats. L’événement propose des ateliers réservés aux femmes et aux hommes, aux femmes et aux seniors (Bouger Ô Ansanm, Féminin et Senior).



Les sportives et sportifs de cette dernière catégorie effectuaient une randonnée à la Ravine Bernica le vendredi 21 septembre 2018. Durant 1h30, ils partaient sur les traces du poète Leconte-de-Lisle. Ces saint-paulois observaient et découvraient un lieu fabuleux.

Deux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la cellule éducateur de la mairie de Saint-Paul les accompagnaient. Les participantes à Bouger Ô Féminin s’entraînent elles à plusieurs disciplines. Natation, aquaphobie, self-défense, zumba… Sans oublier le



Un sport pratiqué tous les jeudis matins. Sur le front de mer saint-paulois ou dans plusieurs secteurs de la commune. Au Moulin à eau dans le secteur du Tour des Roches ou encore à la nouvelle piste cyclable située entre l’Étang et Cambaie.



Ce nouvel équipement 100 % sécurisé accueille des pratiquants de loisirs. Vélos, trottinettes, roller et même des piétons. Son inauguration se tiendra dans les prochaines semaines. Vous pourrez observer les prouesses de ces saint-pauloises en visionnant la galerie de photos prises par leurs encadrants lors de leur dernière sortie.



Bouger Ô se tient dans plusieurs quartiers de la commune jusqu’au 5 juillet 2019.



À Vue-Belle, Bellemène, Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau Caillou, Hangar, Sans-Souci, Saint-Paul, Saline-les-Bains, La Saline, Bois Rouge, Tan Rouge, Bois-de-Nèfles, Petite France, Savanna, Barrage, Hermitage, Étang Saint-Paul, Carosse, Corbeil, Rue Jacquot et Eucalyptus.

Possible de s’inscrire Ces séances sportives se déroulent dans des salles polyvalentes, des gymnases, des Cases, des Maisons pour tous, au Dojo et à la piscine de ces différents secteurs. Plus de renseignements sur les inscriptions au local des éducateurs (entre la piscine de Saint-Paul et les jeux d’eau) au site du beach-tennis ou au service des Sports de la commune saint-pauloise au 19 rue Évariste-de-Parny (dernier étage du CCAS).



Vous pouvez contacter ce service au 02 62 34 49 34, par fax au 02 62 45 05 23 ou à sports@mairie-saintpaul.fr pour obtenir plus de détails. Pour participer à Bouger Ô, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior.



Vous devez remplir une fiche d’inscription et vous munir de plusieurs pièces justificatives : deux photos d’identité, un certificat médical de moins de trois mois, un justificatif d’adresse et une attestation d’assurance responsabilité civile.



Vous pouvez également télécharger la fiche d’inscription en cliquant sur ce Les sportives et sportifs de cette dernière catégorie effectuaient une randonnée à la Ravine Bernica le vendredi 21 septembre 2018. Durant 1h30, ils partaient sur les traces du poète Leconte-de-Lisle. Ces saint-paulois observaient et découvraient un lieu fabuleux.Deux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la cellule éducateur de la mairie de Saint-Paul les accompagnaient. Les participantes à Bouger Ô Féminin s’entraînent elles à plusieurs disciplines. Natation, aquaphobie, self-défense, zumba… Sans oublier le vélo Un sport pratiqué tous les jeudis matins. Sur le front de mer saint-paulois ou dans plusieurs secteurs de la commune. Au Moulin à eau dans le secteur du Tour des Roches ou encore à la nouvelle piste cyclable située entre l’Étang et Cambaie.Ce nouvel équipement 100 % sécurisé accueille des pratiquants de loisirs. Vélos, trottinettes, roller et même des piétons. Son inauguration se tiendra dans les prochaines semaines. Vous pourrez observer les prouesses de ces saint-pauloises en visionnant la galerie de photos prises par leurs encadrants lors de leur dernière sortie.Bouger Ô se tient dans plusieurs quartiers de la commune jusqu’au 5 juillet 2019.À Vue-Belle, Bellemène, Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau Caillou, Hangar, Sans-Souci, Saint-Paul, Saline-les-Bains, La Saline, Bois Rouge, Tan Rouge, Bois-de-Nèfles, Petite France, Savanna, Barrage, Hermitage, Étang Saint-Paul, Carosse, Corbeil, Rue Jacquot et Eucalyptus.Ces séances sportives se déroulent dans des salles polyvalentes, des gymnases, des Cases, des Maisons pour tous, au Dojo et à la piscine de ces différents secteurs. Plus de renseignements sur les inscriptions au local des éducateurs (entre la piscine de Saint-Paul et les jeux d’eau) au site du beach-tennis ou au service des Sports de la commune saint-pauloise au 19 rue Évariste-de-Parny (dernier étage du CCAS).Vous pouvez contacter ce service au 02 62 34 49 34, par fax au 02 62 45 05 23 ou à sports@mairie-saintpaul.fr pour obtenir plus de détails. Pour participer à Bouger Ô, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior.Vous devez remplir une fiche d’inscription et vous munir de plusieurs pièces justificatives : deux photos d’identité, un certificat médical de moins de trois mois, un justificatif d’adresse et une attestation d’assurance responsabilité civile.Vous pouvez également télécharger la fiche d’inscription en cliquant sur ce lien . Vous pourrez ainsi choisir les activités qui vous intéressent le plus et consulter les dates et les lieux des séances. C’est donc le moment de vous motiver et de sortir un peu de votre kaz ou de votre appartement. Si vous y restez, vous risquez de vous encrasser… Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Dates de fermeture des piscines municipales pour le mois d’octobre 2018 Une Épicerie Sociale Itinérante pour les familles nécessiteuses