Le plate : La boue du cimetière et les couronnes mortuaires s'invitent dans sa maison

Voilà 24 ans que Rosemay Bluker vit dans la maison qu'elle a construite chemin Chamand, au Plate, dans les hauts de Saint-Leu. Tout a basculé hier à 17 heures lorsqu'elle a entendu un bruit sourd, assez fort pour la réveiller de sa sieste; elle s'est alors précipitée hors de la chambre à coucher quand elle a compris que quelque chose d'inhabituel était en train de se passer. Au début elle croyait entendre de l'eau couler, puis elle s'est vite aperçue qu'en réalité, de la boue était en train d'envahir toute sa maison. Elle a bien tenté d'écoper, avec le renfort d'une voisine qui a accouru pour l'aider, mais en vain.



Elle a perdu son frigidaire, sa télévision, l'ensemble de son électro-ménager, ses vêtements et ses meubles sous le torrent de boue.



Mais que s'est-il passé ? Après trois semaines de précipitations incessantes et la crue de la ravine avoisinante, le cimetière s'est retrouvé saturé d'eau boueuse, jusqu'à ce qu'un des pans de murs ne cède. Cette même boue est venue fracasser le portail de Rosemay, déposant au passage quelques couronnes mortuaires et des débris de mur du cimetière, avant de se frayer un chemin à travers tout le logement, et finir par noyer deux ou trois poules de la pauvre femme.



Après le choc de cet incident qui aurait pu être encore plus dramatique, elle souhaiterait remettre sa maison en état assez rapidement, mais elle doit attendre le passage de l'expert mandaté par son assurance avant de procéder au grand nettoyage. Cette situation est très difficile car les lieux sont devenus invivables et insalubres.



Heureusement, elle pourra compter sur la soutien de la ville pour l'aider à tout remettre en ordre une fois que l'assurance aura donné son feu vert. Elle peut également compter sur sa sœur et ses voisins dans cette épreuve.

