Le planning des collectes de sang jusqu’au 27 juin 2020

L’Etablissement Français du Sang à La Réunion lance un appel à tous les groupes sanguins.





Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



– En ligne à l’adresse suivante :



– Par téléphone :pour les sites fixes EFS Saint-Denis au 0262 90 53 81 EFS Saint-Pierre au 0262 25 48 01





Les collectes mobiles auront lieu à Saint-Paul :

Le mardi 23 juin au Score Roquefeuil à Saint-Gilles de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Le jeudi 25 juin à la mairie annexe de Saint-Gilles les Hauts de 8h à 13h

Le jeudi 25 juin à Intermark à Saint-Gilles-les-Bains de 9h à 14h pour les collectes mobiles ( planning ci-dessous) au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 08h00 à 17h00 / possible pendant le week –end via le messenger de notre page officielle facebook Etablissement Français du Sang La Réunion/Océan Indien). La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; n'hésitez pas à prévoir un don de sang pour les jours ou semaines à venir, l'EFS a toujours besoin de dons. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et leur permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement uniquement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.





