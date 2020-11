Le planning des collectes de sang disponible pour le mois de novembre

L’Établissement Français du Sang La Réunion – Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 31 octobre au samedi 07 novembre 2020. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire.



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

– [NOUVEAU] En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

– Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



Les collectes de sang à Saint-Paul :



– Vendredi 6 novembre de 8h30 à 17h30 à Run Market Savanna Saint-Paul

– Samedi 7 novembre de 9h à 14h à Run Market Savanna Saint-Paul

– Lundi 9 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au Score Rocquefeuil de Saint-Gilles-les-Bains

– Mardi 24 novembre de 8h30 à 12h30 au Lycée Saint-Paul IV à Bois-de-Nèfles Saint-Paul