Le "plan orthographe" de Pap Ndiaye est connu

Le ministre de l’Éducation nationale a notifié les académies sur les mesures à prendre afin de relever le niveau général en orthographe. La dictée va devenir quotidienne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 16:56

Les résultats des dernières évaluations scolaires à l’entrée au collège sont sans appel : un élève sur quatre n’a pas le niveau requis en français. En 2021, les élèves font en moyenne 19,4 erreurs, contre 10,7 en 1987. Afin de stopper la dégradation du niveau d’écriture au fil des années, Pap Ndiaye a lancé son "plan orthographe".



Dans une note envoyée aux rectorats, le ministre de l’Éducation nationale a dévoilé ses mesures afin de relever le niveau d’orthographe. Après avoir mis en place une heure de soutien hebdomadaire en français pour les élèves de 6e en difficulté, ce sont à présent les enseignants de CM1 et CM2 qui ont eu droit à des recommandations.



Les élèves devront faire chaque jour une courte dictée. Un exercice "essentiel" selon le ministre qui doit permettre de "comprendre et de bien respecter les règles de grammaire et d'orthographe". Pap Ndiaye souhaite que les élèves écrivent et lisent au moins deux heures par jour. À cet effet, une directive exige de faire lire au moins deux textes longs de 1000 mots chaque semaine.

Des mesures contestées



Pour de nombreux enseignants, lire et écrire deux fois par jour est déjà une réalité avec les autres matières. Surtout, les syndicats estiment que ces mesures sont plus destinées à convaincre l’opinion publique que les enseignants. Les syndicats de la Fédération syndicale unitaire de l'Éducation nationale (SNUipp, SNES, SNEP, SNUEP) estiment que les heures de soutien en 6e sont une mesure déjà réalisée et qui n’a pas prouvé son efficacité.



Les syndicats demandent surtout des effectifs suffisants et des moyens afin de pouvoir organiser du travail en groupe à effectif réduit dans toutes les disciplines.



