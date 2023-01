A la Une . Le plan du préfet pour arrêter le flux migratoire des Sri Lankais vers La Réunion

​Le préfet a tenu ce vendredi une conférence de presse pour évoquer la vague d'arrivées de migrants en provenance du Sri Lanka. Jérôme Filippini a envoyé un message dissuasif aux migrants tout en rappelant le droit de la mer et la nécessité de prise en charge des arrivants. Par RL - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:58





Le préfet a souligné que “le message est de faire comprendre que partir en bateau pour venir à La Réunion est extrêmement dangereux, coûteux et avec le risque, de façon presque certaine, d’être renvoyé dans son pays”.



Un message “pas complètement passé mais en bonne voie (...) grâce à la bonne coopération avec les autorités sri lankaises”.



Il a indiqué que le cinquième navire attendu devrait accoster la nuit prochaine ou samedi matin et qu’il faut s’attendre à d’autres arrivées dans les mois à venir. Le préfet a aussi confirmé le déplacement de la zone d'attente dans un gymnase si le bateau compte bien un grand nombre de personnes à bord, sans en préciser le lieu. Le plan du préfet pour arrêter le flux migratoire des Sri Lankais vers La Réunion



“Nous nous donnons les moyens aussi de les faire repartir et de les loger, le but étant de les dissuader”, a-t-il précisé.



Bien que les échanges avec le Royaume-Uni ne soient “pas fluides”, cela tend à s’améliorer ces derniers temps "à travers les ministères de l’Intérieur”, a-t-il ajouté. Le préfet a fait le point sur les arrivées de plusieurs bateaux de migrants sri lankais à La Réunion. Depuis 2018, la préfecture recense l’arrivée de 397 arrivées de migrants, avec quatre nouveaux navires depuis le mois de juillet dernier. “120 sont encore là”, a indiqué Jérôme Filippini pour qui les reconduites à la frontière sont “un signal très fort envoyé aux migrants et à ceux qui organisent leur départ de là-bas”.Le préfet a souligné que “le message est de faire comprendre que partir en bateau pour venir à La Réunion est extrêmement dangereux, coûteux et avec le risque, de façon presque certaine, d’être renvoyé dans son pays”.Un message “pas complètement passé mais en bonne voie (...) grâce à la bonne coopération avec les autorités sri lankaises”.Il a indiqué que le cinquième navire attendu devrait accoster la nuit prochaine ou samedi matin et qu’il faut s’attendre à d’autres arrivées dans les mois à venir. Le préfet a aussi confirmé le déplacement de la zone d'attente dans un gymnase si le bateau compte bien un grand nombre de personnes à bord, sans en préciser le lieu.Concernant la prise en charge de migrants, le préfet a fait savoir que cela “mobilise énormément de moyens en personnel“, sans en préciser le coût.“Nous nous donnons les moyens aussi de les faire repartir et de les loger, le but étant de les dissuader”, a-t-il précisé.Bien que les échanges avec le Royaume-Uni ne soient “pas fluides”, cela tend à s’améliorer ces derniers temps "à travers les ministères de l’Intérieur”, a-t-il ajouté.