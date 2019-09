Le plan de titularisation du Maire et de son équipe fait pschitt !

Société Le plan de titularisation du Maire et de son équipe fait pschitt ! Le Parti pour l’Éducation et l'Unité Populaire (PEUP) revient sur le plan de titularisation des agents communaux promis par le Maire de Saint-Louis.

Nous apprenons par voie de presse que le contrôle de la légalité aurait émis un avis défavorable au plan de titularisation des agents communaux. C’est plus qu’un "revers politique" mais véritablement un "camouflet" pour celles et ceux qui ont pensé "jouer au Père Noël" avec les agents communaux.



Évidemment ce plan de titularisation était trop "gros doigt" pour que les autorités de l’Etat laissent sous silence une telle initiative politique aussi incompréhensible.



D’ailleurs le dernier avis de la chambre régionale des comptes (CRC) met sérieusement en doute ce plan, les magistrats écrivent, je cite "que ce plan de titularisation n’était pas sans conséquence sur le budget communal", en gros la CRC avait déjà mis en sursis ce projet. Il semblerait que le représentant de l’Etat a pris conscience des risques encourus pour la commune et a donc demandé au Maire de revoir sa copie.



Le contrôle de la légalité donne donc raison au PEUP. En effet, lors de notre conférence de presse du 2 avril, bien que favorable à un plan de titularisation, nous avons eu l’occasion de dire que celui présenté n’était pas légal. Nous demandions à ce qu’il accorde aux agents toutes les garanties statutaires de la fonction publique territoriale.



De même, les arguments défendus par l’équipe municipale n’étaient pas convaincants et la grande réunion organisée au plaza en juillet dernier, a laissé plus d’un agent sur sa faim.



Aujourd’hui, il revient au Maire de s’exprimer à nouveau sur ce sujet pour dire la vérité aux agents communaux.



Soit, il est en mesure de les rassurer sur la légalité de ce plan, en mesure de dé- montrer que celui-ci tient la route. Ou bien il reconnait l’échec de sa majorité sur ce dossier, reconnaissant ainsi une tentative d’instrumentalisation du personnel communal à des fins politiques!



