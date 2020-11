Le plan de titularisation de 563 agents validé: "Choisir le chemin du redressement pour notre commune"

Les titularisations des employés communaux ne cessent de mobiliser Juliana M’Doihoma depuis son élection. Alors que le tribunal administratif a à plusieurs reprises enjoint la commune de St-Louis de procéder à la réintégration des agents titularisés ces derniers mois, c’est au tour de la cour administrative de Bordeaux de valider le plan de titularisation de l’ancien maire. Un programme qui concerne 563 emplois sur un volume horaire réduit. Juliana M’Doihoma s’y était déjà opposée à l’époque.



"Entre la voie de la faillite et celle du redressement, je demande aux Saint-Louisiens et aux Riviérois de choisir avec nous le chemin du redressement pour notre commune !", a t-elle réagi hier.



L’édile a donc décidé de retirer la délibération de l’ancienne majorité lors du prochain conseil municipal. "Des espaces de dialogues internes seront ouverts une fois les résultats des audits connus pour bâtir un vrai plan de résorption de la précarité et d’évolution des carrières et des compétences", a-t-elle précisé.