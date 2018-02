La grande Une Le plan de retour à l'équilibre du CHU est validé L'Agence régionale de santé adresse un communiqué à 14H ce jeudi 1er février, confirmant la décision prise hier soir par le COPERMO à Paris.



Le directeur du CHU présentait hier à 17H, devant le COPERMO, le plan de retour à l’équilibre de la structure de santé.

Handicapé par un déficit chiffré à 110 millions d’euros, le CHU espérait voir son plan de retour à l’équilibre validé pour voir débloquer, par l’Etat, l’aide de 50 millions d’euros destinés notamment à investir dans les bâtiments du site de Saint-Pierre, et aussi rassurer ses financeurs institutionnels.



Le Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation des établissements hospitaliers (COPERMO) a examiné hier, mercredi 31 août, la situation du CHU de La Réunion sur deux aspects : la reconstruction du bâtiment central du site Sud (Saint Pierre) et le plan d'action proposé par l'établissement au regard d'une situation financière dégradée. Le COPERMO a rendu une décision finale favorable sur le dossier, présenté par l'ARS et l'établissement, de reconstruction du bâtiment central du CHU de La Réunion sur le site de Saint Pierre.