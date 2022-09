Le plan de redressement de la Saint-Louisienne validé

Communiqué de la ville de Saint-Louis :



Le club AS Saint-Louisienne et la ville de Saint-Louis sont très heureux de s’associer pour vous annoncer une bonne nouvelle pour terminer cette semaine.



Le plan de redressement présenté au Tribunal en juillet dernier vient d’être officiellement homologué par jugement rendu le 30 août 2022.



Pour rappel, c’est en mai 2021 que nous avons découvert dans la presse la mise en liquidation de l’AS Saint-Louisienne. Dès lors, c’est un long combat qui a démarré, mobilisant les énergies du club, de la municipalité, des sponsors et des amoureux de ce patrimoine du football réunionnais.



En juin 2021, après une action de tierce opposition menée conjointement par le Président du Club et la commune, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre est revenu sur sa décision de mise en liquidation.

Le club a donc été sauvé de la cessation d’activités.



Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous confirmer ce nouveau et grand pas en avant dans la renaissance du club. Grâce à cette validation du plan, l’AS Saint-Louisienne est autorisée à purger le passif sur une durée de 6 ans.



Cette décision est un véritable soulagement. Le club et la municipalité tiennent à saluer le travail de tous ceux qui y ont contribué. C’est aussi un dossier de taille à relever :



Pour être au rendez-vous de toutes les échéances du plan

et pour poursuivre parallèlement l’amélioration de la gestion administrative et financière du club,

tout en oeuvrant pour qu’en termes sportifs, l’ensemble de nos joueurs puissent à terme évoluer à leur juste niveau.