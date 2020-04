Le plan de déconfinement est incomplet selon Nadia Ramassamy

Nadia Ramassamy regrette que l’Assemblée nationale ait eu à voter immédiatement après la déclaration du Premier ministre. La députée de la 6e circonscription de La Réunion se réjouit de tout même que le débat et le vote sur le traçage numérique soient repoussés et examinés séparément des autres enjeux du déconfinement. Le fait que le celui-ci soit territorialisé et adapté aux réalités locales et avec un calendrier précis l’a rassure également.



Toutefois, Nadia Ramassamy renouvelle sa proposition de rendre le port du masque obligatoire partout, de lancer un dépistage massif, de reporter la reprise des cours à l’école maternelle et primaire en septembre. Elle souhaite également l’annulation des charges sociales et fiscales sur la période du confinement et de reporter le paiement de la TVA pour les deux mois d’arrêt.



Enfin, elle espère que les Françaises et Français en première ligne "des hôpitaux aux supermarchés en passant par les Ehpad et les casernes et bien d’autres encore" soient valorisés pour leur dévouement.