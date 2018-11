Le plan ORSEC carburants activé, 14 stations services réquisitionnées

En raison du mouvement dit « les gilets jaunes » depuis le 17 novembre, les points de blocage du réseau routier induisent des difficultés d'approvisionnement des stations services. Dans ces circonstances, il convient de sécuriser l'approvisionnement des services de secours et des forces de l'ordre.



Afin de garantir la permanence des soins, le bon fonctionnement des secours et le maintien de l'ordre public, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le volet ressources hydrocarbures du dispositif ORSEC à compter du lundi 19 novembre 2018 à 18 heures.



Conformément à ce plan, 14 stations services sont ainsi réquisitionnées pour approvisionner les véhicules des services de secours, d'urgence et de sécurité. Sont concernés : SDIS, SAMU, gendarmerie, police, administration pénitentiaire, préfecture et sous préfectures, transports de fonds, transports en commun, organismes d'aide aux handicapés et associations de soins à domicile, médecins et infirmiers libéraux, véhicules de transports de malades (ambulances et VSL), transports de produits pharmaceutiques, EDF, véhicules des maires ainsi que les services des routes du conseil général et du conseil régional.



Les services de police et de gendarmerie veilleront à la bonne application de ces mesures.



S'agissant de dispositions dérogatoires de droit commun, ces mesures sont susceptibles d'évoluer. En cas d'urgence, il est recommandé de s'adresser à la préfecture.



Il est recommandé aux personnes non concernées par l'arrêté préfectoral de ne pas se rendre dans les stations-services et de n'user de leur véhicule qu'en fonction des réserves de carburant dont elles disposent.





Liste des stations réquisitionnées :

La réquisition est exécutoire à compter du 19 novembre 2018 à 18h. Les horaires de réquisition sont fixés de 08h à 12h et de 14h à 18h.



Saint-Denis

• ENGEN Marli – Boulevard du Chaudron

• VITO ZAC Triangle - Boulevard Sud

• TAMOIL 2 Canons – Rue Léopold RAMBAUD



Sainte-Marie

• TOTAL Les Cafés Route Nationale 2



Le Port

• TOTAL - ZAC 2000 - Rue Claude Chappe



Saint-Paul

• TAMOIL Route des Tamarins

• VITO Saint-Paul – Route Nationale 1



Cilaos

• ENGEN



Saint-Pierre

• TOTAL Pierrefonds - Route Nationale 1



Saint-Louis

• VITO Le Gol - Rond point du Gol



Saint-Joseph

• TAMOIL – Rue Raphaël BABET SAINT-JOSEPH



Saint-André

• ENGEN - La Cocoteraie



Saint-Benoît

• ENGEN – Bras Fusil Route Nationale 3



Le Port - port de plaisance (ravitaillement maritime)

• TOTAL