Le plafond des tickets-restaurants rabaissé à 19 euros au 1er juillet

À compter du 1er juillet prochain, le plafond des tickets-restaurants, qui avait été doublé à 38 euros pour soutenir le secteur de la restauration en raison des difficultés liées à la Covid-19, repassera à 19 euros a annoncé ce vendredi le ministère de l'Économie dans un communiqué. Ils ne seront par ailleurs plus utilisables les week-ends et jours fériés ajoute Bercy. Par NP - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 14:14

Cette décision a été prise après des discussions avec les fédérations professionnelles de la restauration. L'utilisation de ces tickets-restaurants se fera donc "dans les mêmes conditions qu'avant la crise sanitaire" explique le gouvernement. La mesure n'a plus lieu d'être poursuit ce dernier car les restaurants ne sont plus soumis aux fermetures administratives. Depuis 2020, la mesure avait été actée au plus fort de la crise sanitaire en juin 2020 puis prolongée jusqu'au 31 août 2021, puis jusqu'au 28 février 2022 et enfin jusqu'au 30 juin 2022.



Un courrier avait été transmis par la Commission nationale des titres-resturants (CNTR) aux ministères de l'Économie et du Travail pour réajuster définitivement ces "tickets-restos" à 29 euros indique Le Figaro. Une demande à laquelle les deux instances n'ont pas donné suite.