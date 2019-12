Le pique-nique familial tourne au drame sanglant

Vendredi, une famille part se promener sur le sentier de la rivière des Remparts, avant une pause pique-nique, largement arrosée, rapporte la presse. Une dispute éclate, semble-t-il sur un motif futile, et la jeune femme de 24 ans poignarde son compagnon à cinq reprises. L'homme de 34 ans est blessé au thorax, à l'omoplate, au bras et à la main, et perd beaucoup de sang.



La jeune femme, accompagnée de son père, ne porte pas secours à son compagnon et ils l'abandonnent dans le lit de la rivière, fuyant les lieux avec les deux jeunes enfants du couple, qui ont assisté à la scène terrible. C'est un riverain qui porte assistance à la victime, et appelle les secours. Le blessé a été opéré en urgence et ses jours ne sont plus en danger.



Les gendarmes n'ont interpellé la jeune femme et son père que samedi matin, avant de les placer tous deux en garde à vue, prolongée dimanche. Ils devraient être présentés au parquet de Saint-Pierre ce matin. Le couple n'est pas inconnu des services de gendarmerie et de justice, la jeune femme ayant à plusieurs reprises porté plainte contre son compagnon pour des violences conjugales. Le père de la jeune femme devrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.