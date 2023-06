A la Une . Le pique-nique arc-en-ciel, l’évènement LGBT ouvert à tous

Le dimanche 11 juin 2023 à 12h00 aura lieu la première édition du pique-nique arc-en-ciel à la Grotte des Premiers Français à St Paul. Par N.P - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 15:01

Le communiqué :



L'évènement co-organisé par l'association un corps une personnalité et La House of Pilon a pour objectif d'offrir à la communauté LGBT et à tous ceux qui souhaitent y participer un pique-nique dans une ambiance conviviale et familiale. Il est ouvert à tous, famille, amis, curieux. Le seul critère est de vouloir passer un moment dans le respect et la bienveillance. Le principe est simple, chacun apporte un petit quelque chose, à boire ou à manger et tout le monde partage un repas, dans la joie et la bonne humeur. C'est aussi l'occasion pour les parents et les proches des personnes LGBT d'échanger avec d'autres parents, et discuter en festoyant.

L'événement semble attirer l’attention de nombreuses personnes et comptabilise plus de 115 personnes intéressées sur Facebook à ce jour. Les organisateurs espèrent pouvoir proposer le pique-nique arc-en-ciel de façon pérenne dans le futur.