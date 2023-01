Le pilote Ken Block se tue dans un accident de motoneige

"C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd’hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera incroyablement". La team de l’homme d’affaires américain et pilote automobile Ken Block a partagé la terrible nouvelle ce lundi. Leur champion s’est éteint à l’âge de 55 ans.



Il était environ 14h ce 2 janvier 2023 lorsque le centre d’appels d’urgence 911 du comté de Wasatch dans l’État américain de l'Utah a reçu un appel signalant un accident de motoneige dans la région de Mill Hollow. Les services de recherches et d’urgence se sont alors rendus sur les lieux, tout comme les forces de l’ordre du bureau du shérif du comté de Wasatch, des parcs d’État de l’Utah et du US Forest Service.



Sur place, les services de secours identifient la victime comme étant Kenneth Block. Il conduisait sa motoneige sur une pente raide lorsque le traîneau s’est renversé et a atterri sur lui. Il a succombé aux blessures subies lors de l’accident, a expliqué le shérif du comté de Wasatch qui a été le premier à officialiser le décès du conducteur. Ken Block conduisait avec un groupe mais il pilotait seul lorsque l’accident s’est produit.



Ken Block s’était fait connaître mondialement pour ses vidéos de Gymkhana dans lesquelles il exécutait des figures de drift au volant de véhicules de compétition. Il a également participé à de nombreuses épreuves sportives de haut niveau en rallycross, en skateboard, en snowboard, en motocross et a participé aux X Games.