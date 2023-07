Le piano est à nouveau à l’honneur dans la 11ème édition du festival Opus Pocus

A (re)découvrir entre amis ou en famille, du 28 juillet au 26 août 2023, une belle montée en gamme d’artistes de renommée internationale et de nombreux artistes réunionnais qui se produiront sur tout le Territoire Ouest. De la rumba congolaise, au flamenco jazz, passant par le cuban groove et le maloya jazz, du classique à de l’afro-caribéen, toutes les plus belles musiques du monde raisonneront dans chaque quartier du Territoire.