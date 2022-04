A la Une . Le pianiste de jazz William Meldenbaum s'illustre à l'international

William Meldenbaum, pianiste de jazz d'origine réunionnaise très présent sur la scène péi, s'est illustré dans trois concours internationaux. Par N.P - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 17:44

Le pianiste professionnel de jazz William Meldenbaum, très présent sur la scène réunionnaise, vient de s'illustrer dans trois concours internationaux de piano. L'artiste y a décroché des prix : 2ème Accesit au Concours international Cap Ferret Masters 2022, finaliste et mention spéciale du jury Très bien au Grand Concours International de Piano (Paris), médaille de bronze et 3ème place au concours international les Clés d'or. "Je suis également en attente de réponses à d'autres concours internationaux de piano et également à des concours internationaux de compositions pour musiques de films", explique le pianiste de 25 ans qui participe également à la nuit des Virtuoses 2022 avec le groupe "Mendelson Brothers" en duo avec le batteur virtuose David Adelson.



C'est en autodidacte que William Meldenbaum commence le piano à l'âge de 12 ans. Il se découvre alors une véritable passion. Dès l'âge de 17 ans, il commence à se faire connaître en jouant dans les bars. Souhaitant se professionnaliser, il entre en 2015 en formation professionnelle au sein de l'EMA Réunion, où il approfondit les musiques actuelles et notamment le jazz qu'il affectionne particulièrement. "Tout terrain", l'artiste a l'occasion de jouer avec de nombreuses formations et musiciens de tous styles.



Sur la scène réunionnaise, il propose des compositions, mais aussi des reprises auxquelles il ajoute l'improvisation, l'élément-clé de sa musique.



Le jeune pianiste prépare actuellement un Ep en piano solo qu'il promet avec "plein de surprises et d'originalité".