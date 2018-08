Le photographe prédateur sexuel demande à sortir de prison

Mis en examen pour viols, tentative de viols et agressions sexuelles notamment sur des mineures le 14 août dernier, le photographe prédateur sexuel a formulé une demande de remise en liberté selon le Quotidien.



Pour rappel, le trentenaire sévissait sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour un photographe professionnel. Il est soupçonné d’avoir obtenu des photos de ses victimes nues, puis de les avoir fait chanter pour ensuite les agresser sexuellement.



Il avait tenté de mettre fin à ses jours lors de son interpellation. Selon l’expertise psychiatrique, l’homme aurait le profil d’un "individu d’une grande perversion" rapporte le Quotidien, et la castration chimique serait même préconisée.



L’avocate de la défense a plaidé pour l’assignation à résidence, demande rejetée par l’avocat général qui a requis son maintien en prison, à cause des pressions que l’homme pourrait effectuer sur ses victimes. Décision le 4 septembre prochain.