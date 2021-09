Courrier des lecteurs Le pharamineux déséquilibre économique de La Réunion, source de désespérance sociale

Le déséquilibre économique toléré ou même encouragé par les pouvoirs publics, entretient depuis toujours chômage et misère à La Réunion, mais aussi à Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. La Réunion exporte plus de déchets (17 millions d’euros) que de rhum (15 millions). Tous ces chiffres sont publics mais peu publiés, peu commentés. Tout se passe dans un silence assourdissant des enseignants, des médias, des politiques.



Et pourtant, avec un minimum de culture économique, tout le monde peut savoir, peu comprendre d’où vient le mal, et les difficultés de la vie de tous les jours. Que diriez-vous d’un père de famille gagnant 300 € par mois et en dépensant dans le même temps plus de 5.000 ? Tout le monde peut savoir que le produit importé c’est de l’activité offerte par La Réunion aux pays qui nous abreuvent. C’est un emploi volé au Réunionnais. Cet excès d’importations de produits dont la moitié au moins pourrait être produit localement est une insulte à la logique et à la raison. C’est surtout une insulte au travailleur réunionnais privé d’emploi.



Or, du fait de son histoire, de sa situation géographique, mais surtout du fait de son immense potentiel (eau, climat, mer, montagnes, population, soleil, etc.) l’ile de La Réunion pourrait devenir un véritable paradis tropical capable de faire vivre plus que décemment plus d’un million d’habitants et d’attirer des milliers de touristes. Au lieu de cela, on écrème ce potentiel à minima et on tente, sans beaucoup de succès de calmer le désespoir de plus de la moitié de la population grâce aux minima sociaux.



Or, du fait de son histoire, de sa situation géographique, mais surtout du fait de son immense potentiel (eau, climat, mer, montagnes, population, soleil, etc.) l'ile de La Réunion pourrait devenir un véritable paradis tropical capable de faire vivre plus que décemment plus d'un million d'habitants et d'attirer des milliers de touristes. Au lieu de cela, on écrème ce potentiel à minima et on tente, sans beaucoup de succès de calmer le désespoir de plus de la moitié de la population grâce aux minima sociaux.



Est-ce digne de la France ? Ne serait-ce pas l'une de ces casseroles du colonialisme que la riche métropole traîne derrière elle sans avoir le courage de trancher dans le vif. On ne veut pas se séparer de son enfant mais on le laisse croupir dans la misère. Loin des yeux, loin du cœur ? Oui, mais pour combien de temps ? 300 millions d'euros d'exportation, 5 milliards d'importation. Sources : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-port/exportations-reunion-activite-limitee-entreprises-677207.html et https://www.insee.fr/fr/statistiques/5395816?sommaire=5017385