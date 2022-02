Le pétrolier Trestar Star est de construction très récente

C'est la première fois que La Réunion est confrontée au possible échouage d'un pétrolier le long de son littoral. Pour l'heure, c'est l'opération de sauvetage des membres d'équipage sur laquelle se concentrent les autorités françaises. L'opération est coordonnée depuis le siège du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage avec un bateau patrouilleur des Terres Australes en approche : l'Osiris II.



Fort heureusement, le Trestar Star "navigue à vide", selon le ministre des Outre-mer qui dit suivre la situation minute après minute depuis Paris.



Le Trestar Star est un navire pétrolier construit en 2019 et naviguant sous pavillon mauricien.



Sa capacité de charge est de 2924 tonnes avec 3.9 mètres de profondeur. Le bateau est long de 74 mètres et sa largeur est de 16 mètres.



Le bateau aurait quitté Port Louis aurait quitté Port-Louis le 28 janvier. Ce jeudi, le commandant de bord s'est retrouvé dans l'impossibilité de maintenir le cap. Est-ce dû au train de houle généré par le cyclone tropical intense Batsirai ou s'agit-il d'une avarie mécanique survenue en fin de journée ? A ce stade, seuls les onze membres de l'équipage détiennent le scénario de cet incident maritime grave.