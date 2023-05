A la Une .. Le petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé

Le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, a été violemment agressé lors d'une manifestation contre la réforme des retraites à Amiens. Cet incident a suscité l'indignation et de vives réactions de la part de la Première dame et de nombreux élus, dénonçant la lâcheté et la violence des agresseurs. Par GD - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 08:13

L'agression a eu lieu lundi soir, peu après l'interview du président Emmanuel Macron sur TF1. Jean-Baptiste Trogneux aurait été roué de coups par un groupe de personnes participant à une casserolade. L'incident s'est déroulé à Amiens le lundi 15 mai 2023, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites.



Huit personnes ont été interpellées en lien avec cette agression, et une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet acte.



Emmanuel Macron a vivement condamné l'agression du petit-neveu de sa femme. Dans sa réaction, le président a qualifié cette agression d'"inacceptable" et "inqualifiable". Il a exprimé son soutien à Jean-Baptiste Trogneux, soulignant la nécessité de condamner de tels actes de violence dans une interview accordée à BFM TV le lendemain des faits.



Brigitte Macron a également réagi à cette agression, dénonçant la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs dans une déclaration transmise à l'AFP.



Ces faits de violence ont suscité une réaction unanime de condamnation de la part de la classe politique. De nombreux élus, de différentes sensibilités politiques, ont également réagi, exprimant leur solidarité envers Jean-Baptiste Trogneux et condamnant fermement cette agression.