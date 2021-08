National Le petit Dewi retrouvé sain et sauf avec son père après l’alerte enlèvement

Après 24 heures d’inquiétude, Dewi, huit ans, a été retrouvé sain et sauf dans un champ à Plouaret (Côtes-d’Armor) en compagnie de son père qui l’avait enlevé. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 08:01

"Les renseignements collectés auprès de témoins grâce au dispositif alerte enlèvement, en permettant de préciser et circonscrire le périmètre des recherches, ont contribué à l’issue positive de cette affaire", s’est félicité le procureur de la République Bertrand Leclerc.



Placé depuis le 17 juin en famille d’accueil sur décision du juge des enfants de Saint-Brieuc, le garçonnet avait été enlevé par son père à l’issue d’un droit de visite encadré qu’il exerçait à la Maison du département de Lannion.



Déjouant la vigilance des services éducatifs en prétendant porter lui-même son fils jusqu’au véhicule de l’accompagnant, "il s’est engouffré précipitamment avec lui dans une autre voiture garée à proximité et a pris la fuite par des manoeuvres risquées", a détaillé le procureur.



Signalé à Tréguier, à l’est de Lannion, chez une connaissance qui a alerté les gendarmes, le père, âgé de 38 ans, "a été contraint d’abandonner son véhicule et de s’enfuir à pied avec l’enfant", selon le procureur.



Les premières vérifications opérées à ses adresses connues étant restées vaines, et après des recherches terrestres et aériennes infructueuses, le dispositif alerte enlèvement a été déclenché tôt samedi, pour la 25e fois depuis 2006 en France.



Grâce à un renseignement, il a finalement été repéré samedi après-midi avec Dewi par la gendarmerie vers 15 heures dans la campagne près de Plouaret, avant d’être interpellé "sans résistance".



Il a été placé en garde à vue du chef de soustraction de mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié, délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.









