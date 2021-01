A la Une . Le personnel soignant du CHU autorisé à déroger à la septaine

Face aux "fortes tensions" pesant sur les ressources humaines au sein du service public hospitalier, les agents du Centre hospitalier universitaire peuvent être amenés à ne pas respecter la septaine de précaution. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 17:39 | Lu 435 fois

L'entrée en vigueur lundi dernier de la septaine de précaution a pris tout le monde de court. Les hôpitaux n'échappent pas à la règle.



Tout en rappelant le cadre légal posé par l'arrêté préfectoral, cette note autorise donc les chefs de pôle et de service "à produire des attestations autorisant de façon dérogatoire la reprise de leur service, sans respect de la septaine" comme le mentionne une note interne diffusée en début de semaine au sein des services de l'hôpital public et publiée par Réunion La 1ère ce dimanche.



Un recours à du personnel revenant de voyage qui s'explique au vu de la nécessité de "la continuité des soins et des fortes tensions pesant sur l'organisation", avance la direction du CHU.



