Le personnel navigant de Corsair déclenche un préavis de grève

​L’intersyndicale CFTC - SNPNC - SUD AERIEN, avec le soutien de l’UNAC, a déposé un préavis de grève à compter de ce vendredi au sein de la compagnie aérienne Corsair. Une action que les syndicalistes estiment nécessaire en raison des demandes non satisfaites depuis octobre dernier : Par LG - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 14:14

"Nous vous informons du dépôt d’un préavis de grève qui débutera du vendredi 22 avril 2022 à 00h01 au 15 septembre 2022 à 23h59 locales Paris.



Par l'intermédiaire de ce mouvement, nous vous faisons part des revendications suivantes :



- Retour aux grilles de rémunération classes et catégories ante APC 2020 et remise en cause de la perte des 8,4%



- Revalorisation des indemnités repas : leurs montants en France, aux Antilles, à l’île Maurice sont les mêmes depuis 2007. Équité de traitement avec les PNC basés. Nous devons être en mesure de nous restaurer d’un repas comprenant une entrée, un plat, un dessert et une boisson à hauteur de l’indemnité



- Conditions d’hébergement : nous constatons une dégradation de l’hébergement PNC toutes escales confondues. Notre cahier des charges pourtant contractuel n’est pas respecté. Malgré la mise en place du système SPH, les non conformités et autres irritants ne sont pas gérés, la plupart sont récurrents. Le repos PNC ne semble pas une priorité, ceci est dommageable pour une compagnie aérienne



- Revalorisation des IKV : le montant de l’indemnité kilométrique était déjà le même en 2010 (article 3 accord de révision PNC 2010)



- Restauration à bord : retrait de l’indemnité repas en 2010 (article 2 accord de révision PNC 2010), en contrepartie la Direction s’était engagée à améliorer la qualité du plateau repas. Un représentant PNC désigné par les délégués du personnel est associé à la validation et au contrôle de la qualité des prestations servies aux PNC à bord. Aucun contrôle qualité n’est prévu et/ou effectué. Aussi, qualité et quantité ne sont pas conformes au cahier des charges.



- Charge et conditions de travail: les Organisations Syndicales ont concédé le 9ème PNC de la composition équipage conventionnelle afin d’être plus compétitif. Nos compositions équipages sont donc au minimum réglementaire. La Direction s’était engagée lors de la signature de fin de conflit du 18 octobre 2021 à réduire la charge de travail et à améliorer nos conditions. Nous sommes toujours en attente du respect de ces engagements



- Mise en place d’une prévoyance PNC complétée d’une perte de licence, à l’instar de celle des PNT couvrant le décès par maladie, la perte totale et irréversible d’autonomie, décès par accident, incapacité temporaire de travail



Nous vous avons fait savoir à de nombreuses reprises nos légitimes demandes. Le manque de réponses à nos mises en garde conduit aujourd’hui à une situation hautement conflictuelle au sein de la population PNC Corsair."