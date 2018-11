Le personnel de santé travaille avec "la boule au ventre"

Les multiples blocages des gilets jaunes ont dans l'obligation de laisser passer l'ensemble des services de secours, d'urgence et de sécurité, donc aussi bien police, gendarmerie, pompiers, que le personnel de santé de manière plus générale.



Mais certains barrages n'ont pas toujours été très respectueux avec ce personnel. Trois cas d'agression sur des infirmières et aides-soignantes ont été remontés à la direction du CHU. Un climat de peur s'est installé chez les professionnels de santé.



"Personnellement, je ne veux pas mettre en porte à faux qui que ce soit, ni même dire 'faites attention aux gilets jaunes'. Non. Je veux juste dire et montrer que des débordements ont eu lieu sur certains barrages de l'île et que du coup le personnel part travailler la boule au ventre. Ils ont peur de se retrouver seul devant un barrage le soir, après le couvre-feu", confie Expedit Lock-Fat, CFDT-Santé.



"On parle des écoles qui ferment, et je n'ai rien contre, mais on ne parle pas assez des services du CHU et notamment de ceux qui sont dans l'obligation de rester ouverts. Le personnel doit ainsi pouvoir se rendre coute que coute au CHU pour assurer leur service auprès des patients", explique Expedit Lock-Fat.



Le Préfet de La Réunion a déclenché lundi le plan ORSEC carburants. 14 stations services sont ainsi réquisitionnées pour approvisionner les véhicules des services de secours, d'urgence et de sécurité. Cependant les professionnels du CHU n'étaient au départ pas inclus dans le dispositif. La directrice Gaëlle Dufour a ainsi fait la demande pour être intégrée. Une station service, non loin du CHU, a pu être intégrée dans les stations réquisitionnées.



En effet, pour faire face à cette situation et avoir un suivi des plannings et des personnels, une cellule de crise a été ouverte au sein du CHU. Une nouvelle réunion aura bientôt lieu pour faire le point sur les effectifs.



"Le CHU fonctionne comme en période cyclonique, sauf que là l'alerte rouge ne vient pas du Préfet de La Réunion... Mais des gilets jaunes", souligne Expedit Lock-Fat.