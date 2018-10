Le personnel de l'école des Beaux-Arts du Port en grève illimitée

L'Ecole Supérieure d'Art du Port a entamé sa rentrée dans des conditions chaotiques à cause du refus de sa directrice de renouveler les contrats de trois collègues pourtant indispensables à la bonne organisation des cours.



C'est pourquoi le personnel est en grève illimitée pour obtenir la reconduction de ces contrats de toute urgence puisque la rentrée est faite depuis le 24 septembre.



Ce refus est inexplicable puisque le maintien de ces postes a été validé en Conseil d'Administration il y a déjà plusieurs mois. Malgré cela, à ce jour, la direction de l'école campe sur ses positions et ce sans aucune justification cohérente, mettant ainsi en péril le fonctionnement même de l'école.



La FSU est intervenue à plusieurs reprises auprès de la direction en pure perte et regrette que des considérations extérieures à l'intérêt de l'école et de ses étudiants puissent ainsi compliquer inutilement cette rentrée.



FSU-Réunion

La section Sduter-FSU de l'Ecole Supérieure d'Art