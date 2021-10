Le permis à points : une arnaque

Selon Éric Zemmour, c'est du racket d'État. C'est faux, puisque c'est du chiffre d'affaire pour les centres de formation. En revanche, c'est bien ciblé pour une montée dans les sondages. En tant qu'animateur de ces stages, on constate bien que le système crée de la colère. Mais il est constant de constater qu'en fin de stage, ils sont satisfaits.



Pour que le Code soit respecté, il faut des garde-fous. . Je serais plutôt favorable à ce que l'usager puisse choisir : amande ou stage. Pourquoi la double peine ?



Le jackpot, c'est plutôt les radars. Ma préférence va à la responsabilisation…. dans beaucoup de domaines on infantilise les gens. Ce qui procure de mauvais résultats. Une infraction n’entraîne pas systématiquement un accident. En revanche, dans tous les accidents il y a une infraction, et mauvaise prise en compte des facteurs de risque, ce qui est fondamentalement différent.



Conduire la tête ailleurs est un facteur de risque grave et non contrôlable…. L'usager doit être formé pour se comporter en bon gestionnaire de sa capacité à circuler. je peux vous affirmer que c'est peu le cas.



Le permis à points est le palliatif d'un système défaillant. Ce qui affecte, la formation du conducteur . Ce n'est pas en 20 ou même 40 heures que l'on forme un bon conducteur….. La tâche est beaucoup plus complexe. Or l’État n’arrête pas de déclarer, injustement, que le permis est trop cher. C’est électoraliste ! Les chiffres démontrent le contraire. Mais il est vain de s’étendre sur ce point.



Outre l'aménagement de la sanction, amende ou perte de points, si on veut responsabiliser l'automobiliste, il suffirait d’instaurer une indemnité que l’auteur devra verser à la victime de l’accident : un mois de salaire, avec un minimun de 1000 €, Vous verrez, les comportements changer.



Le Code doit être respecté. Pour qu'il y ait de moins d’accidents, il faut plus responsabiliser que sanctionner. Laisser plus de liberté, mais qu’on assume ses fautes !



Le post- permis est curatif. C'est à la formation initiale qu'il faut s’intéresser. C’est un vaste chantier. Les pré-requis pour apprendre à conduire ne peuvent pas débuter qu'à l'auto-école. Cela doit s'inscrire dans un continuum éducatif : primaire, collège et lycée.



Il y a quelques années, un inspecteur me disait : comment voulez-vous, en quelques heures, former, éduquer un conducteur, si les parents et les profs n'y sont pas parvenus en 20 ans ? C'est une triste réalité. ! Et ce n'est pas en uberisant la formation sur les plateformes que l'on y parviendra, monsieur le président Macron.



Même sur la boîte automatique, je constate chez les apprenants des difficultés à observer l’environnement, à prendre l'information, à comprendre et analyser. Certains ont du mal à coordonner leurs gestes et à mémoriser les actions à mettre en œuvre.



Le continuum éducatif me paraît essentiel. Il serait même de nature à résoudre beaucoup de problèmes dans nos sociétés, où le virtuel à pris le dessus sur le réel. Si le système éducatif parents/école n'offre pas un socle de connaissances permettant la réflexion, le raisonnement, le jeune sera désœuvré.