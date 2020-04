La grande Une Le périple d'une famille, des montagnes du Népal à la quatorzaine obligatoire à La Réunion Fanny est confinée dans un lieu tenu secret du sud de l’île. Elle s’y trouve avec son mari et ses deux enfants. Leur voyage au Népal était déjà en cours lorsque l’épidémie est devenue pandémie. Le 29 février, jour de leur décollage de La Réunion, la France et le monde était encore loin d’imaginer la tournure des événements. Certains spécialistes parlaient encore fin février de petite grippe en évoquant le coronavirus qui sévissait en Chine. Après avoir gravi les Annapurnas, Fanny nous raconte cet autre périple pas prévu au programme…

Quelle était la raison de votre déplacement ?



Nous étions en vacances au Népal où nous avons réalisé un trek au pied des Annapurnas pour amener des affaires scolaires dans 6 écoles isolées. Ce sont en grande partie les élèves des école Arc-en-ciel (maternelle) et de la Mare (primaire) de la ville de l’Entre-Deux qui ont fourni les affaires emmenées.



Avant la mi-mars et le début de toutes les fermetures de frontières, aviez-vous envisagé de reporter votre voyage ?



En fait, nous sommes partis le 29 février de La Réunion en passant par la Thaïlande pour rejoindre le Népal et ensuite plusieurs jours pour aller à Pokhara, non loin du départ du trek. Nous étions dans la montagne quand le confinement a commencé en métropole et à La Réunion et nous avions peu de nouvelles. En redescendant de notre trek, nous avons appris que le Népal instaurait un confinement strict (sans sortie) au bout du 2ème cas dans le pays.

Tous les hôtels fermaient les uns après les autres et il nous a fallu attendre plusieurs jours avant que l’ambassade de France au Népal fasse un rapatriement vers la capitale Katmandou. Puis les 67 personnes rapatriées ont été placées dans un hôtel, confinées, avant d’être rapatriées vers Paris. Tous les autres sont repartis dans leur région. Nous étions les seuls à devoir reprendre un avion pour rentrer chez nous à La Réunion. Nous avons trouvé un hôtel dans l’aéroport de Roissy où nous sommes restés confinés jusqu'à notre vol du 6 avril avec les 48 autres Réunionnais. Nous sommes arrivés le 7 avril à Gillot.



Aviez-vous pris l’avion à Paris en connaissance de cause ? Que vous alliez être en quatorzaine obligatoire.



Nous avions appris que nous serions mis en quarantaine et cela nous faisait peur car on entendait plein de choses diverses sur l’hébergement. Notre arrivée était impressionnante avec plusieurs passages à passer (prélèvement nasal, température, interrogatoire médical, déposition sur l’honneur d’accepter les conditions de quarantaine) avant de nous emmener dans un bus protégé, à l’intérieur, par des sacs poubelles et un sas de protection pour le chauffeur.



À quel moment avez-vous appris que vous seriez dirigés vers un hôtel ? La préfecture a-t-elle choisi ce lieu en fonction de la proximité avec votre domicile ou pas du tout ?



Nous ne connaissions pas notre destination qui était la même pour les 48 personnes débarquées. Une fois arrivés, nous avons été placés dans des chambres d’hôtel. Évidemment le lieu est réquisitionné par la préfecture donc il n’y a pas de service hôtelier, pas de restauration, le nettoyage de la chambre est à gérer soi-même pendant 14 jours ainsi que le linge. Les gens de notre vol viennent de toute l’île donc le lieu n’est pas fonction de notre lieu d’habitation, plutôt en fonction des hôtels disponibles.



Avez-vous accepté cette mesure facilement ?



Au début le moral est au plus bas, on aurait préféré de loin rentrer chez nous et ne pas bouger pendant 14 jours mais ces mesures sont nécessaires si certains ne les respectent pas. On essaye de se familiariser avec un lieu inconnu non choisi ou nous allons vivre 14 jours et avec des enfants c'est par toujours évident. Ils ont besoin de temps en temps de s’aérer.



Nous, nous n’avons évidemment pas le droit de sortir de l’hôtel. L’ambiance est assez étrange, comme une impression de prison dorée, mais pas si dorée que ça, avec des tours de garde le long de la propriété pour surveiller que personne ne sorte !!



Les personnes qui s’occupent de nous sont des bénévoles de la FFSS, la Fédération française de sauvetage et de secourisme (au niveau national) et l’APSS, l'Association prévention sauvetage secourisme (local). Leur travail est admirable, ils essayent tous de nous rendre le séjour plus agréable pour faire oublier notre situation d’hypothétiques contaminés (même si nos tests sont négatifs). Un exemple de générosité de leur part a été d’offrir, le 2ème jour de notre arrivée, un gâteau à notre plus jeune fils pour ses 6 ans !!! Et en même temps la gendarmerie est venue aussi amener un gâteau avec des bougies !!! On les remercie pour ce geste.



Comment expliquez-vous à vos enfants ce qui se passe ? Comprennent-ils la situation de rester enfermés ?



Nous essayons de discuter régulièrement avec les enfants de cette situation qui les touche aussi. On le fait par des jeux, des dessins pour exprimer leurs émotions. Ils ont 6 et 8 ans et demi.



Savez-vous quel jour allez-vous devoir être dépistés pour pouvoir sortir de votre quatorzaine ?



Notre sortie est normalement prévue le 21 avril et nous aurons un 2ème prélèvement nasal 2 jours avant la sortie. En fonction du résultat, plusieurs possibilités : prolongation de la quarantaine, retour à la maison ou hospitalisation dans un centre COVID.



Quelle chose rêvez-vous de faire ou de cuisiner… dès que vous retrouverez votre domicile et qui vous est interdite en pareille circonstance ?



